Як під час війни розпізнавати новини-фейки? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Перша і головна мета фейків під час війни – посіяти паніку та настрій «нема сенсу боротися». Для цього ворог штампує ролики про свої нібито перемоги та наші поразки. Часто беруть старі кадри, тож звертайте увагу на таблички з назвами вулиць чи автономери – події можуть відбуватись взагалі в Сирії. Почитайте коментарі – хтось вже міг помітити невідповідності. Або перевірте відео за допомогою програм Youtube DataViewer або Verify – вони видають дату першої публікації.

– Інша мета ворога – нашкодити економіці України. Тож окупанти вкудають фейкові новини наприклад про припинення роботи системи електроплатежів. Нібито треба терміново знімати готівку. Емоційне забарвлення новини, капслок, багато знаків оклику, ідея «нас кинули» – це все ознаки фейку. Правду ви можете дізнатись у своєму банку. За повідомленнями НБУ слідкуйте в його тг-каналі @nbu_ua.

– Ще одна група фейків представляють українських військових поганими: ніби ЗСУ прикриваються цивільними, обстрілюють гумкоридори, зберігають зброю на цивільних об’єктах. І навіть публікують фотодокази. Та розкусити таку брехню досить легко. Зробіть в Google пошук картинки– можливо, вона гуляє інтернетом вже кілька років. Можна скористатися ресурсами Foto Forensics чи Image Edited? – ці сайти перевіряють, чи редагували фото перед публікацією.

– Пам’тайте: фейки небезпечні для вашого життя! Своїми «новинами» ворог може зривати евакуацію чи, навпаки, заганяти українців на ті пункти, звідки їх будуть вивозити до росії через фільтраційні табори. Ви можете потрапити під обстріл чи напоротися на міну, якщо повірите фейковій мапі бойових дій. Є сумніви? Надішліть новину фактчек-боту у Telegram – його створив Центр протидії дезінформації при РНБО України (@perevir_bot). Новину оперативно перевірять і надішлють вам відповідь.

