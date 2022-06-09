Как во время войны распознавать новости-фейки? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

— Первая и главная цель фейков во время войны – посеять панику и настроение «нет смысла бороться». Для этого враг штампует ролики о своих якобы победах и поражениях. Часто берут старые кадры, поэтому обращайте внимание на таблички с названиями улиц или автономера – события могут происходить вообще в Сирии. Почитайте комментарии – кто-то мог заметить несоответствия. Или проверьте видео с помощью программ Youtube DataViewer или Verify – они выдают дату первой публикации.

— Другая цель врага – навредить экономике Украины. Поэтому кафиры кидают фейковые новости, например о прекращении работы системы электронных платежей. Якобы нужно срочно снимать наличные деньги. Эмоциональная окраска новости, капслок, много восклицательных знаков, идея «нас бросили» – это все признаки фейка. Правду можно узнать в своем банке. По сообщениям НБУ, следите в его тг-канале @nbu_ua.

— Еще одна группа фейков представляют украинских военных плохими: будто ВСУ прикрываются гражданскими, обстреливают резинкоридоры, хранят оружие на гражданских объектах. И даже публикуют фотоподтверждения. Но раскусить такую ​​ложь довольно просто. Сделайте в Google поиск картинки – возможно, она гуляет по интернету уже несколько лет. Можно ли воспользоваться ресурсами Foto Forensics или Image Edited? – эти сайты проверяют, редактировали ли фото перед публикацией.

— Помните: фейки опасны для вашей жизни! Своими «новостями» враг может сорвать эвакуацию или, наоборот, загонять украинцев на те пункты, откуда их будут вывозить в Россию через фильтрационные лагеря. Вы можете попасть под обстрел или напороться на мину, если поверите фейковой карте боевых действий. Есть сомнения? Отправьте новость фактчек-бота в Telegram — его создал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (@perevir_bot). Новость оперативно проверят и пришлют вам ответ.



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