Українці не були готові до несподіваного нападу росіян 24 лютого ні психологічно, ні фізично. Люди не знали, куди себе подіти, як діяти. А якщо сім’я велика, то її члени могли втратити зв’язок. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснює, що робити з відчуттям провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога.

38-річний Олег із Волновахи розказав, що, коли російські окупанти зайшли у місто 25 лютого, його сім’я була там, тому вони евакуювалися кожен по-своєму. Дружина з донькою попрямували до родичів, а Олег зібрав речі та виїхав наступного дня. Теща з поганим зором не встигла зібрати речі, й він не зміг її взяти з собою й не мав можливості повернутися за нею. У березні їм повідомили, що у будинок влучила ракета і теща загинула. Родичі йому дорікають, дружина плаче, а він відчуває провину. Чоловік не знає, як йому бути.

Вся ваша сім’я переживає втрату. Перекладання відповідальності на одну людину не полегшить ситуацію. Можливо, слід розподілити відповідальність з іншими родичами. Чому інші родичі не змогли поїхати та забрати речі з будинку? Чому дружина не викликала таксі? Чому так довго чекали? Можливо, дружина не хоче вибачати, бо не хоче брати відповідальність на себе. Кого можна звинувачувати ― так це єдиного ворога ― росіян, які на нас напали.

Олег не міг передбачити, що трапиться. У нього не було ніякого злого умислу, він міг думати, що повернеться й забере її пізніше. Людина керується тими подіями та можливостями, які були у той момент. Можливо, варто проговорити усі тонкощі та подробиці ― як усе сталося. Майте на увазі, що ви не могли знати наперед, що станеться.

Потрібно зупиняти постійні дорікання, нагадайте, що вам також важко.

Важливо говорити, як вам важко переживати горе, як і іншій людині. Потрібно поговорити з дружиною та дійти порозуміння. Коли дружина не маніпулює почуттями чоловіка, а приймає, вони можуть об’єднатися та підтримати одне одного.

Наприклад, можна займатися облаштуванням пам’ятника на могилі, можна допомагати іншим літнім людям, таким чином спокутуючи свою провину.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

