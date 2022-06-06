Украинцы не были готовы к неожиданному нападению россиян 24 февраля ни психологически, ни физически. Люди не знали, куда себя девать, как поступать. А если семья большая, ее члены могли потерять связь. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объясняет, что делать с чувством вины, если не успел спасти близкого человека от врага.

38-летний Олег из Волновахи рассказал, что, когда российские оккупанты вошли в город 25 февраля, его семья была там, поэтому они эвакуировались каждый по-своему. Жена с дочерью сразу отправились к родственникам, а Олег собрал вещи и уехал на следующий день. Теща с плохим зрением не успела быстро собраться, и мужчина не взял ее с собой и не мог вернуться за ней позже. В марте им сообщили, что в дом попала ракета и теща погибла. Родственники его упрекают, жена плачет, а он чувствует вину. Мужчина не знает, как ему быть.

Как избавиться от чувства вины, если не успел спасти близкого человека от врага

Распределяйте ответственность между всеми участниками события.

Вся ваша семья переживает потерю. Перекладывание ответственности на одного человека не облегчит ситуацию. Возможно, следует разделить ответственность с другими родственниками. Почему другие близкие не смогли поехать и забрать вещи из дома? Почему жена не вызвала такси? Почему так долго ждали? Возможно, жена не хочет прощать, потому что не хочет брать ответственность на себя. Кого можно обвинять ― так это единственного врага ― россиян, которые на нас напали.

Вспомните подробности ситуации и поймите, что в ваших поступках не было злых намерений.

Олег не мог предположить, что случится. У него не было никакого злого умысла, он мог думать, что вернется и заберет ее позже. Человек руководствовался событиями и возможностями, которые были в тот момент. Возможно, стоит проговорить все тонкости и подробности, как все произошло. Имейте в виду, что вы не могли знать, что будет в итоге.

Не позволяйте постоянно упрекать себя.

Нужно останавливать постоянные упреки, напомните, что вам тоже тяжело.

Делитесь чувствами с родными.

Важно говорить, что вам тяжело переживать горе, как и другому человеку. Нужно поговорить с женой и прийти к согласию. Если жена не манипулирует чувствами мужа, а принимает, они могут объединиться и поддержать друг друга.

Чувство вины должно иметь срок. Найдите доступный способ искупить вину.

К примеру, можно заниматься обустройством памятника на могиле, можно помогать другим пожилым людям, таким образом искупая свою вину.

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