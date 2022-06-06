Допомога психолога: Как избавиться от чувства вины, если не успел спасти близкого человека от врага?
Украинцы не были готовы к неожиданному нападению россиян 24 февраля ни психологически, ни физически. Люди не знали, куда себя девать, как поступать. А если семья большая, ее члены могли потерять связь. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объясняет, что делать с чувством вины, если не успел спасти близкого человека от врага.
38-летний Олег из Волновахи рассказал, что, когда российские оккупанты вошли в город 25 февраля, его семья была там, поэтому они эвакуировались каждый по-своему. Жена с дочерью сразу отправились к родственникам, а Олег собрал вещи и уехал на следующий день. Теща с плохим зрением не успела быстро собраться, и мужчина не взял ее с собой и не мог вернуться за ней позже. В марте им сообщили, что в дом попала ракета и теща погибла. Родственники его упрекают, жена плачет, а он чувствует вину. Мужчина не знает, как ему быть.
Как избавиться от чувства вины, если не успел спасти близкого человека от врага
- Распределяйте ответственность между всеми участниками события.
Вся ваша семья переживает потерю. Перекладывание ответственности на одного человека не облегчит ситуацию. Возможно, следует разделить ответственность с другими родственниками. Почему другие близкие не смогли поехать и забрать вещи из дома? Почему жена не вызвала такси? Почему так долго ждали? Возможно, жена не хочет прощать, потому что не хочет брать ответственность на себя. Кого можно обвинять ― так это единственного врага ― россиян, которые на нас напали.
- Вспомните подробности ситуации и поймите, что в ваших поступках не было злых намерений.
Олег не мог предположить, что случится. У него не было никакого злого умысла, он мог думать, что вернется и заберет ее позже. Человек руководствовался событиями и возможностями, которые были в тот момент. Возможно, стоит проговорить все тонкости и подробности, как все произошло. Имейте в виду, что вы не могли знать, что будет в итоге.
- Не позволяйте постоянно упрекать себя.
Нужно останавливать постоянные упреки, напомните, что вам тоже тяжело.
- Делитесь чувствами с родными.
Важно говорить, что вам тяжело переживать горе, как и другому человеку. Нужно поговорить с женой и прийти к согласию. Если жена не манипулирует чувствами мужа, а принимает, они могут объединиться и поддержать друг друга.
- Чувство вины должно иметь срок.
- Найдите доступный способ искупить вину.
К примеру, можно заниматься обустройством памятника на могиле, можно помогать другим пожилым людям, таким образом искупая свою вину.
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