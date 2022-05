Дитина боїться залишатися без мами: що робити | Допомога психолога

Повномасштабне російське вторгнення зруйнувало всі плани українців й жорстоко вдарило по психіці усіх людей. Але найвразливіші ― діти, які найважче переносять зміни і жахи війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як бути, якщо дитина боїться залишатися без мами після того, як побачила жахіття війни.

Акторка Ольга з Маріуполя працювала саме в тому театрі, який атакували рашисти. Її родина досить довго перебувала в Маріуполі, в укритті під постійними обстрілами. Вони топили сніг, щоб добути воду, й готували надворі на вогнищі. Проте дивом дізналися, що є виїзд із міста по мінним полям. Потім почалася довга подорож через блокпости росіян ― через Крим, Грузію і аж до Німеччини, де вони зараз. Проте, 5-річний син, який вже був досить самостійним, за цей час знову не може відійти від мами й спати без неї ― хлопчик боїться залишатися сам.

Відтоді, як ви почали переховуватися від вибухів, у сина почалося нове життя. Дорослі розуміють, що вже безпечно, а дітям треба час, щоб звикнути.

Психолог допоможе вирішити питання з адаптацією найпростіше.

Потрібно починати все спочатку: він бавиться в кімнаті — мама поряд, потім — мама в іншій кімнаті, а вже згодом мама може виходити з будинку.

Має бути візуалізація часу: коли він зрозуміє, що ви пішли на короткий час і повернулися, що з мамою все гаразд.

Якщо мама приносить з собою подарунок ― це взагалі найкраще рішення.

Не можна обманювати дитину, від цього буде тільки гірше.

Поведіть дитину на вулицю ― доведіть, що все добре, зайдіть в магазин. А коли вам одній треба буде вийти ― нагадайте, що ви вже були разом у цих місцях.

