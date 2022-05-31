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Допомога психолога: Що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни?

31.05.2022

Повномасштабне російське вторгнення зруйнувало всі плани українців й жорстоко вдарило по психіці усіх людей. Але найвразливіші ― діти, які найважче переносять зміни і жахи війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов пояснює, як бути, якщо дитина боїться залишатися без мами після того, як побачила жахіття війни.

Дитина боїться залишатися без мами: що робити | Допомога психолога

Акторка Ольга з Маріуполя працювала саме в тому театрі, який атакували рашисти. Її родина досить довго перебувала в Маріуполі, в укритті під постійними обстрілами. Вони топили сніг, щоб добути воду, й готували надворі на вогнищі. Проте дивом дізналися, що є виїзд із міста по мінним полям. Потім почалася довга подорож через блокпости росіян ― через Крим, Грузію і аж до Німеччини, де вони зараз. Проте, 5-річний син, який вже був досить самостійним, за цей час знову не може відійти від мами й спати без неї ― хлопчик боїться залишатися сам.

 Що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни

  1. Дайте дитині час. Як мінімум вдвоє довший, ніж вона провела в постійному страху.

Відтоді, як ви почали переховуватися від вибухів, у сина почалося нове життя. Дорослі розуміють, що вже безпечно, а дітям треба час, щоб звикнути.

  1. Якщо за 2-3 місяці ситуація не поліпшиться, зверніться по допомогу до психолога.

Психолог допоможе вирішити питання з адаптацією найпростіше.

  1. Привчайте дитину до самостійності поступово. І щораз збільшуйте час, коли вас немає.

Потрібно починати все спочатку: він бавиться в кімнаті — мама поряд, потім — мама в іншій кімнаті, а вже згодом мама може виходити з будинку.

Дитина боїться залишатися без мами: що робити | Допомога психолога

  1. Залишайте дитині таймер. І повертайтеся тоді, коли обіцяли.

Має бути візуалізація часу: коли він зрозуміє, що ви пішли на короткий час і повернулися, що з мамою все гаразд.

  1. Повернувшись, приносьте з собою подарунок для дитини.

Якщо мама приносить з собою подарунок ― це взагалі найкраще рішення.

  1. У жодному разі не обманюйте дитину. Казати, що йдете на 10 хвилин, і приходити ввечері ― означає підривати довіру дитини.

Не можна обманювати дитину, від цього буде тільки гірше.

  1. Покажіть дитині, що ті місця, куди ви йдете, безпечні. Візьміть її туди з собою.

Поведіть дитину на вулицю ― доведіть, що все добре, зайдіть в магазин. А коли вам одній треба буде вийти ― нагадайте, що ви вже були разом у цих місцях.

Дитина боїться залишатися без мами: що робити | Допомога психолога

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