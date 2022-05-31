Ребенок боится оставаться без мамы: что делать | Допомога психолога

Полномасштабное российское вторжение разрушило все планы украинцев и жестоко ударило по психике всех людей. Но самые уязвимые — дети, которые труднее переносят перемены и ужасы войны. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как быть, если ребенок боится оставаться без мамы после того, как увидел ужасы войны.

Актриса Ольга из Мариуполя работала в том самом театре, который атаковали рашисты. Ее семья довольно долго находилась в Мариуполе, в укрытии под постоянными обстрелами. Они топили снег, чтобы добыть воду, и готовили на костре. Однажды чудом узнали, что есть выезд из города по минным полям. Затем началось долгое путешествие через блокпосты россиян ― через Крым, Грузию и долгая дорога до Германии, где они пребывают сейчас. Однако 5-летний сын Ольги, который уже был достаточно самостоятельным, за это время снова не может отойти от мамы и спать один ― мальчик боится оставаться без нее.

Что делать, если ребенок боится остаться без мамы после ужасов войны

Дайте ребенку время. Как минимум вдвое больше, чем он провел в постоянном страхе.

С тех пор, как вы начали скрываться от взрывов, у сына началась новая жизнь. Взрослые понимают, что уже безопасно, а детям нужно время, чтобы привыкнуть.

Если за 2-3 месяца ситуация не улучшится, обратитесь за помощью к психологу.

Психолог поможет решить вопрос с адаптацией наипростейшим путем.

Приучайте ребенка к самостоятельности постепенно. И каждый раз увеличивайте время, когда вас нет.

Нужно начинать все сначала: он играет в комнате — мама рядом, потом — мама в другой комнате, а уже со временем мама может выходить из дома.

Оставляйте ребенку таймер. И возвращайтесь, когда обещали.

Должна быть визуализация времени: когда он будет понимать, что вы ушли на короткое время и вернулись, что с мамой все хорошо.

Вернувшись, приносите с собой подарок для ребенка.

Если мама приносит с собой подарок ― это вообще лучшее решение.

Ни в коем случае не обманывайте ребенка. Говорить, что идете на 10 минут, и приходить вечером ― значит подрывать доверие ребенка.

Нельзя обманывать ребенка, это только усугубит ситуацию.

Покажите ребенку, что те места, куда вы идете, безопасны. Возьмите его с собой.

Выведите ребенка на улицу – докажите, что все хорошо, зайдите магазин. А когда нужно будет выйти одной – напомните, что вы уже были вместе в этих местах.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.