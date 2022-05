Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, тисячі школярів залишили домівки, а 11-класники не знають, куди їм вступати та як будувати своє майбутнє. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати до ВНЗ?

17-річний школяр Іван був змушений евакуюватися з мамою з Харкова. Він переживав за маму, яка буквально тремтіла через російських окупантів. Він мав плани на життя й тепер не знає, як далі бути.

Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати

Зараз у вас немає можливості реалізувати старі плани, проте ви можете шукати нову мрію, будувати плани.

Що вам заважає навчатися у європейських ВНЗ?

Якщо всі проблеми називати можливостями, то у вас зміниться ставлення до життя. Продумайте кілька шляхів розвитку майбутнього.

Коли вам вдасться побачити майбутнє таким, яким ви хочете, то у вас з’явиться план дій.

