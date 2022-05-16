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Допомога психолога: Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати?

16.05.2022

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, тисячі школярів залишили домівки, а 11-класники не знають, куди їм вступати та як будувати своє майбутнє. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповідає, що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати до ВНЗ?

Допомога психолога

17-річний школяр Іван був змушений евакуюватися з мамою з Харкова. Він переживав за маму, яка буквально тремтіла через російських окупантів. Він мав плани на життя й тепер не знає, як далі бути.

Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати

  1. Припиніть чіплятися за минулі плани, які зараз не можуть здійснитися. Шукайте, що ще може вас надихати.

Зараз у вас немає можливості реалізувати старі плани, проте ви можете шукати нову мрію, будувати плани.

  1. Придивіться до нових можливостей. Наприклад, навчання в Європі.

Що вам заважає навчатися у європейських ВНЗ?

  1. Проаналізуйте можливі варіанти розвитку вашого майбутнього.

Якщо всі проблеми називати можливостями, то у вас зміниться ставлення до життя. Продумайте кілька шляхів розвитку майбутнього.

  1. Серед можливих варіантів оберіть той, який стане вашою новою мрією.

Коли вам вдасться побачити майбутнє таким, яким ви хочете, то у вас з’явиться план дій.

Допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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