Допомога психолога: Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати?
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, тисячі школярів залишили домівки, а 11-класники не знають, куди їм вступати та як будувати своє майбутнє. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати до ВНЗ?
17-річний школяр Іван був змушений евакуюватися з мамою з Харкова. Він переживав за маму, яка буквально тремтіла через російських окупантів. Він мав плани на життя й тепер не знає, як далі бути.
Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати
- Припиніть чіплятися за минулі плани, які зараз не можуть здійснитися. Шукайте, що ще може вас надихати.
Зараз у вас немає можливості реалізувати старі плани, проте ви можете шукати нову мрію, будувати плани.
- Придивіться до нових можливостей. Наприклад, навчання в Європі.
Що вам заважає навчатися у європейських ВНЗ?
- Проаналізуйте можливі варіанти розвитку вашого майбутнього.
Якщо всі проблеми називати можливостями, то у вас зміниться ставлення до життя. Продумайте кілька шляхів розвитку майбутнього.
- Серед можливих варіантів оберіть той, який стане вашою новою мрією.
Коли вам вдасться побачити майбутнє таким, яким ви хочете, то у вас з’явиться план дій.
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