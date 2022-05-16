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Допомога психолога: Что делать выпускникам, которые из-за войны войны не смогут поступать?

16.05.2022

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи школьников покинули дома, а 11-классники не знают, куда им поступать и как строить свое будущее. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, что делать выпускникам, которые из-за войны не смогут поступать в вузы?

Допомога психолога

17-летний школьник Иван вынужден был эвакуироваться с мамой из Харькова. Он переживал за маму, которая буквально дрожала из-за российских оккупантов. У него были планы на жизнь и теперь он не знает, как дальше быть.

Что делать выпускникам, которые из-за войны не смогут поступать

  1. Перестаньте цепляться за прошлые планы, которые сейчас не могут осуществиться. Ищите, что еще может вас вдохновлять.

Сейчас у вас нет возможности реализовывать старые планы, однако вы можете искать новую мечту и строить планы.

  1. Присмотритесь к новым возможностям. К примеру, обучение в Европе. Что вам мешает учиться в европейских вузах?
  2. Проанализируйте возможные варианты развития вашего будущего.

Если все проблемы называть возможностями, то у вас изменится отношение к жизни. Продумайте несколько путей развития своего будущего.

  1. Из возможных вариантов выберите тот, который станет вашей новой мечтой.

Когда вам удастся увидеть будущее, которое хотите, то у вас появится план действий.

Допомога психолога

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot  и становись героем рубрики «Все буде добре».

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