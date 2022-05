З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, люди продовжують тікати з районів, де йдуть бойові дії. Іноді, вони тікають й залишають важливі речі. А дуже важко на таке реагують емоційні підлітки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, якщо підліток вимагає дорогий подарунок під час війни.

Галина з Харківщини розповіла, що, коли вони з сином-підлітком тікали від окупантів, у хлопчика забрали мобільний телефон на блокпосту. Тепер він просто вимагає від матері купити новий, незважаючи на пояснення, що зараз війна і час обмежень. Хлопчик навіть погрожує ніколи більше з нею не розмовляти.

Що робити, якщо підліток просить дорогий подарунок

Підлітки усе сприймають дуже гостро. Іти на підліткові умови не можна, бо підліток не розуміє своїх психологічних кордонів. Він намагається посунути ваші кордони. Якщо ви хоч раз йдете на умови підлітка, ви вже змінюєте ієрархію і підліток вами керує. Покажіть, що вам буде боляче, якщо він виконає свої погрози, що розумієте ситуацію, проте готові почекати, поки він змінить свою позицію.

Дитина не погана ― це просто тимчасова криза.

Не дійте погрозами, натиском та насиллям.

Якщо знецінювати потреби дитини на фоні ситуації, наприклад, це матиме відповідні наслідки. Підліток буде більше агресувати та входити в емоційний стан.

Для підлітка важливо відчувати себе визнаним та прийнятим. Використовуйте фрази: «Я бачу, що для тебе це зараз дуже важливо», «Я поважаю твоє бажання», «Я поважаю твою думку», «Я розумію, що ти дуже сильно хочеш», «Але у нас зараз немає можливості», «Ми дві дорослі людини, давай знайдемо якийсь інший шлях».

Можна запитати у дитини: «Дивися, ми зараз із тобою витрачаємо гроші на їжу, одяг, проживання. Нам цих грошей не вистачає. Як ти думаєш, як нам вчинити, щоб і тобі було добре, і нам вистачало на життя? Як би ти вирішив питання, якщо був би на моєму місці?» Це дає підлітку відчуття важливості, і він, як дорослий, може змінювати поведінку та регулювати свій емоційний стан.

Можна купити телефон, але він має бути недорогий ― для задоволення інформаційних, комунікаційних чи навчальних цілей. Але треба додати, що ви обов’язково колись виконаєте його бажання ― трошки згодом. Треба почекати, оскільки зараз це вирішується в межах наших можливостей.

Підлітки відчувають неможливість задовольнити свої звичайні потреби, які зазвичай приносили задоволення. Коли ми говоримо, що нам також важко, то ми розуміємо, що ці обмеження впливають на нього, і ділимося, що ми так само перебуваємо в таких почуттях. Підліток приєднується до наших переживань, і йому стає легше.

Навіть приготування смачної їжі підтримає підлітка. Можна підтримати спілкування з іншими однолітками. Не обмежувати, а підтримувати підлітків зараз ― важливо. Також можна запропонувати долучитися до волонтерства.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

