С начала полномасштабного вторжения россии в Украину люди продолжают бежать из районов, где идут боевые действия. Иногда они убегают и оставляют важные вещи. А очень тяжело на это реагируют эмоциональные подростки. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, если подросток требует дорогостоящий подарок во время войны.

Галина из Харьковщины рассказала, что, когда они с сыном-подростком убегали от оккупантов, у мальчика забрали мобильный телефон на блокпосту. Теперь он просто требует от матери купить новый, несмотря на объяснение, что сейчас война и время ограничений. Мальчик даже угрожает никогда больше с ней не разговаривать.

Что делать, если ребенок просит дорогой подарок

Не поддавайтесь на манипуляции ребенка.

Подростки все воспринимают очень остро. Идти на подростковые условия нельзя, потому что подросток не понимает своих психологических границ. Он пытается сдвинуть ваши границы. Если вы хоть раз пойдете на условия подростка, вы уже поменяете иерархию и подросток будет вами управлять. Покажите, что вам будет больно, если он выполнит свои угрозы, что вы понимаете ситуацию, однако готовы подождать, пока он изменит свою позицию.

Поймите, что поведение ребенка обусловлено подростковым кризисом.

Ребенок не плохой – это просто временный кризис.

Старайтесь договориться с ребёнком.

Не действуйте угрозами, напором и насилием.

Не критикуйте и не обесценивайте потребности ребенка.

Если обесценивать потребности ребенка на фоне ситуации, это будет иметь соответствующие последствия. Подросток будет больше агрессировать и входить в эмоциональное состояние.

Покажите, что вы понимаете желание ребенка.

Для ребенка важно чувствовать себя признанным и принятым. Используйте фразы: «Я вижу, что для тебя это сейчас очень важно», «Я уважаю твое желание», «Я уважаю твое мнение», «Я понимаю, что ты очень сильно хочешь», «Но у нас сейчас нет возможности», например, «Мы два взрослых человека, давай найдем какой-нибудь другой путь».

Передавайте ответственность подростку, обращайтесь к нему как к взрослому.

Можно спросить ребенка: «Смотри, мы сейчас с тобой тратим деньги на еду, одежду, проживание. Нам этих денег не хватает. Как ты думаешь, как нам поступить, чтобы и тебе было хорошо, и нам хватало на жизнь? Как бы ты решил вопрос, будь на моем месте?» Это дает подростку чувство важности, и он, как взрослый, может изменять поведение и регулировать свое эмоциональное состояние.

Найдите альтернативу, которая вам по карману.

Можно купить телефон, но недорогой ― для удовлетворения информационных, коммуникационных или учебных целей. Но нужно добавить, что вы обязательно когда-нибудь исполните его желание ― немного позже. Следует подождать, поскольку сейчас это решение в пределах наших возможностей.

Делитесь своими чувствами.

Подростки испытывают невозможность удовлетворить свои обычные потребности, которые обычно доставляли удовольствие. Когда мы говорим, что нам тоже тяжело, мы понимаем, что эти ограничения влияют на него, и делимся, что мы так же пребываем в таких чувствах. Подросток присоединяется к нашим переживаниям, и ему становится легче.

Ищите способы поддержать и отвлечь ребенка.

Даже приготовление вкусной еды поддержит подростка. Можно поддержать общение с другими сверстниками. Не ограничивать, а поддерживать подростков сейчас ― важно. Также можно предложить приобщиться к волонтерству.

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