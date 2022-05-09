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Дієтичний торт – рецепт від Світлани Фус

09.05.2022

Вічна жіноча проблема – як їсти солодке та при цьому не гладшати – цілком вирішувана. Наш експерт розповіла, як приготувати неймовірно смачний торт, який навіть вечорами дозволяє собі найсуворіший дієтолог країни – Світлана Фус162914812

Складові:

  • Вівсяні пластівці – 300 г
  • Борошно пшеничне – 2 ст. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Олія – 4 ст. л.
  • Цукор – 30 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 пакетик
  • Апельсини – 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикрашання)
  • Сир нежирний – 400 г
  • Сметана 10% – 160 г

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Приготування:

  1. Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.
  2. Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ваніль. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Помастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте  апельсином.

Смачного!

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