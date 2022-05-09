Дієтичний торт – рецепт від Світлани Фус
09.05.2022
Вічна жіноча проблема – як їсти солодке та при цьому не гладшати – цілком вирішувана. Наш експерт розповіла, як приготувати неймовірно смачний торт, який навіть вечорами дозволяє собі найсуворіший дієтолог країни – Світлана Фус!
Складові:
- Вівсяні пластівці – 300 г
- Борошно пшеничне – 2 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
- Банан – 2 шт.
- Олія – 4 ст. л.
- Цукор – 30 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 пакетик
- Апельсини – 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикрашання)
- Сир нежирний – 400 г
- Сметана 10% – 160 г
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дієтичний торт Шварцвальд: рецепт Вови Мотричука
Приготування:
- Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.
- Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ваніль. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Помастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.
Смачного!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=