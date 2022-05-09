Вічна жіноча проблема – як їсти солодке та при цьому не гладшати – цілком вирішувана. Наш експерт розповіла, як приготувати неймовірно смачний торт, який навіть вечорами дозволяє собі найсуворіший дієтолог країни – Світлана Фус!

Складові:

Вівсяні пластівці – 300 г

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Банан – 2 шт.

Олія – 4 ст. л.

Цукор – 30 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 пакетик

Апельсини – 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикрашання)

Сир нежирний – 400 г

Сметана 10% – 160 г

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Приготування:

Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі. Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ваніль. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Помастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.

Смачного!