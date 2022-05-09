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Диетический торт — рецепт от Светланы Фус

09.05.2022

Вечная женская проблема – как есть сладкое и при этом не поправляться – вполне решаема. Наш эксперт рассказала, как приготовить невероятно вкусный торт, который даже по вечерам позволяет себе самый строгий диетолог страны – Светлана Фус162914812

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 300 г
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Масло растительное – 4 ст. л.
  • Сахар – 30 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)
  • Творог нежирный – 400 г
  • Сметана 10% – 160 г

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Приготовление:

  1. Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.
  2. Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.

Приятного аппетита!

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