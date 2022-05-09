Диетический торт — рецепт от Светланы Фус
09.05.2022
Вечная женская проблема – как есть сладкое и при этом не поправляться – вполне решаема. Наш эксперт рассказала, как приготовить невероятно вкусный торт, который даже по вечерам позволяет себе самый строгий диетолог страны – Светлана Фус!
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 300 г
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Банан – 2 шт.
- Масло растительное – 4 ст. л.
- Сахар – 30 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)
- Творог нежирный – 400 г
- Сметана 10% – 160 г
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Приготовление:
- Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.
- Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.
Приятного аппетита!
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