Війська рф більше двох місяців проводять повномасштабне вторгнення до України. Вони безжально вбивають цивільних і часто хвастаються своїми злочинами. Навіть маленькі діти почали боятися, що їхніх батьків повбивають. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, якщо дитина запитує, чи вб’ють її батьків.

5-річний Дем’ян із Києва хвилюється, що його маму й тата вб’ють російські солдати, і що йому потім робити.

Якщо дитина запитує, чи вб’ють її батьків

Дитина переживає цей страх. Ви повинні повертати дитину до безпечного стану, який є в цей момент: «Нам тут безпечно, зараз нас ніхто не вб’є».

На випадок ситуації, якщо щось станеться, у дитини мають бути чіткі інструкції. Наприклад, бігти туди, звернутися до того. Це має бути план дій, які треба виконувати. Проте фраза «якщо мене вб’ють…» викликає в дитини стрес та страх. Важливо проговорювати план: «Якщо ти бачиш, що зі мною щось не так, то ти маєш звернутися…».

