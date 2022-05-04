Войска рф более двух месяцев проводят полномасштабное вторжение в Украину. Они безжалостно убивают гражданских и часто хвастаются своими преступлениями. Даже маленькие дети начали бояться, что их родители будут убиты. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, если ребенок спрашивает, убьют ли его маму с папой.

5-летний Демьян из Киева переживает, что его маму и папу убьют российские солдаты, и что ему потом делать.

Если ребенок спрашивает, убьют ли его родителей

Обращайте внимание ребенка на то, что сейчас вы вместе и в безопасности.

Ребенок переживает этот страх. Вы должны возвращать ребенка в безопасное состояние, которое есть на тот момент: «Нам здесь безопасно, сейчас нас никто не убьет».

Дайте ребенку четкие инструкции, как поступить, если с вами что-нибудь случится.

В случае ситуации, если что-то произойдет, у ребенка должны быть четкие инструкции. К примеру, бежать туда, обратиться к тому-то. Это должен быть план действий, которые следует выполнять. Однако фраза «если меня убьют…» вызывает у ребенка стресс и страх. Важно проговаривать план: «Если ты видишь, что со мной что-то не так, ты должен обратиться…».

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