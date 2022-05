Мільйони українок із дітьми вимушені тікати з дому, тому що деякі території України томчасово окупували солдати рф. Проте багато хто, при спробі спілкуватися з колишніми друзями, тепер стикається з ворожим ставленням та проросійською позицією. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснює, як допомогти підлітку впоратися з подібною ситуацією.

Оксана зі Старобільська розповіла, що вона та її 16-річна донька Каріна залишали рідне місто ще 24 лютого. Вони поїхали до Дніпра та потім до Львова. Вже під час евакуації місто контролювали росіяни. У безпеці Каріна та Оксана спробували спілкуватися з друзями, проте з’ясували, що більшість із них мають різко проросійські настрої й вороже ставляться до колишніх подруг. Каріну почали звинувачувати та навіть погрожувати їй за українську мову та позицію. Як тепер доньці пережити зраду друзів та як повернути віру в людей?

Важливо для підлітка дати надію, що так буде не завжди, що потім все буде добре. Можуть бути розчарування та зради, але треба намагатися дати дитині віру в добро. Друзі можуть піти, проте з’являються інші, які будуть більше його розуміти.

Якщо підліток буде знати, що так буває й у інших ― це буде легше пережити.

Коли підліток знаходить однодумців та справу, яка важлива для нього і для світу, це також впливає на емоційний та психологічний стан.

Якщо ви вирішите повертатися, треба розуміти, що перебування в агресивному середовищі для психіки підлітка буде травматичним та тривожним. Це ваша відповідальність. Поведінка щодо вас буде не така, як раніше, можливі агресивні випади. Треба буде захищатися.

Якщо залишатися в агресивному середовищі навіть із однодумцями, ви все одно будете відчувати ці обмеження. Якщо ви вирішите не повертатися до агресивного середовища, вам варто адаптуватися до того місця, де ви знаходитеся, створити план дій, як там тепер жити. Необхідно розуміти, які у вас будуть соціальні зв’язки ― чи співпадає воно з вашими цінностями.

Для підлітка у кризовому стані та під час кризи в країні варто вибирати середовище та соціальне оточення, де йому не доведеться себе ще й захищати.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

