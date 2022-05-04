Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Как помочь подростку справиться с ситуацией, когда часть его друзей с пророссийскими взглядами и враждебным отношением к нему?

04.05.2022

Миллионы украинок с детьми вынуждены бежать из дома, потому что некоторые территории Украины оккупировали солдаты рф. Однако многие, при попытке общаться с бывшими друзьями, теперь сталкиваются с враждебным отношением и пророссийской позицией. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния объясняет, как помочь подростку справиться с подобной ситуацией.

Допомога психолога

Оксана из Старобельска рассказала, что она и ее 16-летняя дочь Карина покидали родной город еще 24 февраля. Они эвакуировались во Львов. Уже при эвакуации город контролировали россияне. В безопасности Карина и Оксана попытались общаться со старыми друзьями, однако выяснили, что большинство из них имеют резко пророссийские настроения и враждебно относятся к бывшим подругам. Карину начали обвинять и даже угрожать ей за украинский язык и за позицию. Как теперь дочери пережить предательство друзей и как вернуть веру в людей?

Как помочь подростку справиться с ситуацией, когда часть его друзей с пророссийскими взглядами и враждебным отношением к нему

  1. Дать веру и надежду, что есть друзья, которые будут поддерживать его.

Важно для подростка дать надежду, что так будет не всегда, потом все будет хорошо. Могут быть разочарования и предательства, но нужно стараться дать ребенку веру в добро. Друзья могут уйти, однако появляются другие, которые будут его больше понимать.

  1. Делиться с подростком своим опытом.

Если подросток будет знать, что так бывает и у других, это будет легче пережить.

  1. Научить выстраивать социальные связи, искать единомышленников.
  2. Помочь подростку заниматься полезными делами для Украины.

Когда подросток находит единомышленников и дело, важное для него и для мира, это также влияет на эмоциональное и психологическое состояние.

  1. Уяснить, что в агрессивной среде придется постоянно защищаться.

Если вы решите возвращаться, следует понимать, что пребывание в агрессивной среде для психики подростка будет травматичным и тревожным. Это ваша ответственность. Поведение в отношении вас будет не таким, как раньше, возможны агрессивные выпады. Надо будет защищаться.

  1. Выбрать среду, которая будет соответствовать вашим ценностям и взглядам.

Если оставаться в агрессивной среде даже с единомышленниками, вы все равно будете ощущать эти ограничения. Если вы решите не возвращаться к агрессивной среде, вам следует адаптироваться к тому месту, где вы находитесь, создать план действий, как там теперь жить. Необходимо понимать, какие у вас будут социальные связи – совпадают ли они с вашими ценностями.

  1. Подростку желательно находиться в обществе, где ему не нужно себя защищать.

Для подростка в кризисном состоянии и во время кризиса в стране следует выбирать среду и социальную обстановку, где ему не придется себя еще и защищать.

Допомога психолога

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot  и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить