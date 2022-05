Повномасштабне вторгнення росії в Україну почалося підло й без попереджень. Мільйони українців були налякані й дезорієнтовані. Найбільше від звірств росіян страждають українські діти, які не розуміють, за що їх вбивають. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, коли дитина запитує, чому почалася війна та чому вбивають українців.

Дівчинка 7-ми років запитує у психологів, чому росіяни напали й вбивають українців? Невже ми в чомусь винні?

Коли дитина запитує, чому почалася війна та чому вбивають українців

Коли батьки не пояснюють, дитина не розуміє, що відбувається. Вона думає, що це модель, схожа на ситуацію, коли вона чимось провинилася перед батьками, у неї з’являється комплекс вини.

Ворог слабкий, не може домовлятися, тому нападає, він не вміє по-іншому. Але це треба казати дитячою мовою.

Одні тварини бажають захопити територію інших.

Війна ― це смерть, втрати, горе. Війна бувала вже багато разів. Тоді дитина буде знати, що таке війна, якщо побачить щось на цю тему у соцмережах, і це не буде для неї приводом для психологічних травм.

