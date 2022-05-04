Повномасштабне вторгнення росії в Україну почалося підло й без попереджень. Мільйони українців були налякані й дезорієнтовані. Найбільше від звірств росіян страждають українські діти, які не розуміють, за що їх вбивають. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, коли дитина запитує, чому почалася війна та чому вбивають українців.

Дівчинка 7-ми років запитує у психологів, чому росіяни напали й вбивають українців? Невже ми в чомусь винні?

Коли дитина запитує, чому почалася війна та чому вбивають українців

Пояснюйте дитині, що вона ні в чому не винувата.

Коли батьки не пояснюють, дитина не розуміє, що відбувається. Вона думає, що це модель, схожа на ситуацію, коли вона чимось провинилася перед батьками, у неї з’являється комплекс вини.

Розповідайте, що винуватий лише ворог, який напав на країну.

Ворог слабкий, не може домовлятися, тому нападає, він не вміє по-іншому. Але це треба казати дитячою мовою.

Дітям до 4-х років пояснюйте на прикладі іграшок. Розкажіть про агресію на прикладі тварин.

Одні тварини бажають захопити територію інших.

Дітям після 6-ти років пояснюйте простими фразами, що поганий ворог несе лихо.

Війна ― це смерть, втрати, горе. Війна бувала вже багато разів. Тоді дитина буде знати, що таке війна, якщо побачить щось на цю тему у соцмережах, і це не буде для неї приводом для психологічних травм.

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