Полномасштабное вторжение россии в Украину началось подло и без предупреждений. Миллионы украинцев были напуганы и дезориентированы. Больше всего от зверств россиян страдают украинские дети, которые не понимают, за что их убивают. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, когда ребенок спрашивает, почему началась война и почему убивают украинцев.

Девочка 7-ми лет спрашивает у психологов, почему россияне напали и убивают украинцев? Неужели мы в чем виноваты?

Когда ребенок спрашивает, почему началась война и почему убивают украинцев

Объясняйте ребенку, что он ни в чем не виноват.

Когда родители не объясняют, ребенок не понимает, что происходит. Он думает, что это модель, похожая на ситуацию, когда он чем-то провинился перед родителями, и у него появляется комплекс вины.

Рассказывайте, что виноват только враг, напавший на страну.

Враг слаб, не может договариваться, поэтому нападает, он не умеет по-другому. Но это нужно говорить на детском языке.

Детям до 4-х лет объясняйте на примере игрушек. Расскажите об агрессии на примере животных.

Одни животные хотят захватить территорию других.

Детям после 6-ти лет объясняйте простыми фразами, что плохой враг несет беду.

Война ― это смерть, потери, горе. Война бывала уже много раз. Так ребёнок будет знать, что такое война, если увидит что-то по теме в соцсетях, и это не будет для него поводом для психологических травм.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.