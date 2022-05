Більше двох місяців триває героїчне протистояння українського народу російській навалі. Окупанти атакують авіацією та артилерією цивільних, влаштовують геноцид українців в окупованих містах та селах. Цього бояться і діти, і навіть дорослі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, що робити, якщо під час війни дитина постійно хоче бути в телефоні.

Жінка з Обухова розповіла, що її донька не хоче ні на вулиці гратися ― там «стріляють і бомблять», ні вдома займатися повсякденними справами ― малювати чи чаювати з ляльками. За час війни вона здобула потяг до ігор на телефоні. Матуся привчила її гратися тільки за умови, що дівчинка вчить вірш або пісню про Україну. Проте тепер вона не може навіть їсти без смартфона.

Якщо обирати, у якому світі знаходитися ― де вибухи та сирена, чи там, де мультики, це ж розумно ― обирати мультики. Зараз не час робити з цього певну проблему, краще, аби дитина заспокоїлась у телефоні, ніж постійно нервувала.

Їсти та сидіти в телефоні ― неприпустимо. Якщо ти зголодніла ― поїж, потім можеш повернутися до телефону. Або ти їси, або ти в телефоні. Важливо, щоб дитина розуміла, що їжа та телефон ― несумісні речі.

