Более двух месяцев длится героическое противостояние украинского народа русскому нашествию. Оккупанты атакуют авиацией и артиллерией гражданских, устраивают геноцид украинцев в оккупированных городах и селах. Этого боятся и дети, и даже взрослые. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, что делать, если во время войны ребенок постоянно хочет быть в телефоне.

Женщина из Обухова рассказала, что ее дочь не хочет ни на улице играть ― якобы «там стреляют и бомбят», ни дома заниматься повседневными делами ― рисовать или играть с куклами. За время войны она пристрастилась к играм на телефоне. Мама приучила ее играть только при условии, что девочка учит стихотворение или песню об Украине. Однако теперь она даже не может есть без смартфона.

Что делать, если во время войны ребенок постоянно хочет быть в телефоне

Не делайте из этого проблему. Сейчас это для ребенка способ сохранить психику.

Если выбирать, в каком мире находиться ― где взрывы и сирена или там, где мультики, это разумно ― выбирать мультики. Сейчас не время делать из этого определенную проблему, лучше, чтобы ребенок успокоился в телефоне, чем постоянно нервничал.

Установите четкие правила. Например, что во время еды телефон запрещен.

Есть и сидеть в телефоне ― недопустимо. Если ты проголодалась ― поешь, потом можешь вернуться к телефону. Либо ты ешь, либо ты в телефоне. Важно, чтобы ребенок понимал, что еда и телефон ― несовместимые вещи.

Полностью забирать телефон сейчас ― неправильно. Лучше сделать это после завершения войны.

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