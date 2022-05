Наразі на сході й півдні України точаться запеклі бої з окупантами та відбуваються артилерійські обстріли цивільних росіянами. Вибухів та нападу ворогів бояться як діти, так і дорослі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи.

Продавчиня Аліна з Одеси розповіла, що у сина трясуться руки, коли він нервує, і це було ще до війни. Тепер під час тривоги його починає трясти всього. Одного разу у хлопчика з переляку з’явилася сивина.

«Це ознака того, що на фізіологічному рівні нервова система дитини не витримує того навантаження, з яким вона зараз стикнулася», ― каже Дмитро Карпачов.

«Це ваша помилка. Коли дитина бачить, що дорослі люди панікують, що вони перелякані, то розуміє, що трапилося щось жахливе. Що ― невідомо. І далі у своїй уяві вона малює такі жахіття, що краще вам було просто пояснити, що відбувалося», ― прокоментував ситуацію експерт.

Дитина зараз має вільний доступ до інтернету, де можна побачити таке, що психіка дорослої людини не витримує. Це погіршує становище. Дитину треба вберегти від тої інформації, із якою вона може стикнутися, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

