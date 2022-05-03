Сейчас на востоке и юге Украины идут ожесточенные бои с оккупантами и проходят артиллерийские обстрелы гражданских россиянами. Взрывов и нападения врагов боятся как дети, так и взрослые. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы.

Продавщица Алина из Одессы рассказала, что у сына трясутся руки, когда он нервничает, и это было еще до войны. Теперь во время тревоги его начинает трясти всего. Однажды у мальчика от испуга появилась седина.

«Это признак того, что на физиологическом уровне нервная система ребенка не выдерживает той нагрузки, с которой он сейчас столкнулся», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы

Не паникуйте на глазах ребенка. Ваш страх пугает его еще больше.

«Это ваша ошибка. Когда ребенок видит, что взрослые люди паникуют, что они испуганы, то понимает, что случилось что-то ужасное. Что – неизвестно. И дальше в своем воображении он рисует такие ужасы, что лучше было бы просто объяснить происходящее», ― прокомментировал ситуацию эксперт.

Объясните, что происходит. Не оставляйте детей наедине со страхами. Ограничивайте доступ ребенка к интернету, чтобы он не видел шок-контента.

У ребенка сейчас свободный доступ в интернет, где можно увидеть такое, что психика взрослого человека не выдерживает. Это усугубляет положение. Ребенка нужно уберечь от той информации, с которой он может столкнуться, пытаясь понять, что происходит.

Объясните ребенку, что война идет не лично против него. Это воюют страны и армии. Покажите ребенка врачу, ведь тремор может свидетельствовать о заболевании. Лучший вариант ― уехать туда, где ребенку не будет так страшно.

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