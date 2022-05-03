Допомога психолога: Что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы?
Сейчас на востоке и юге Украины идут ожесточенные бои с оккупантами и проходят артиллерийские обстрелы гражданских россиянами. Взрывов и нападения врагов боятся как дети, так и взрослые. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы.
Продавщица Алина из Одессы рассказала, что у сына трясутся руки, когда он нервничает, и это было еще до войны. Теперь во время тревоги его начинает трясти всего. Однажды у мальчика от испуга появилась седина.
«Это признак того, что на физиологическом уровне нервная система ребенка не выдерживает той нагрузки, с которой он сейчас столкнулся», ― говорит Дмитрий Карпачев.
Что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы
- Не паникуйте на глазах ребенка. Ваш страх пугает его еще больше.
«Это ваша ошибка. Когда ребенок видит, что взрослые люди паникуют, что они испуганы, то понимает, что случилось что-то ужасное. Что – неизвестно. И дальше в своем воображении он рисует такие ужасы, что лучше было бы просто объяснить происходящее», ― прокомментировал ситуацию эксперт.
- Объясните, что происходит. Не оставляйте детей наедине со страхами.
- Ограничивайте доступ ребенка к интернету, чтобы он не видел шок-контента.
У ребенка сейчас свободный доступ в интернет, где можно увидеть такое, что психика взрослого человека не выдерживает. Это усугубляет положение. Ребенка нужно уберечь от той информации, с которой он может столкнуться, пытаясь понять, что происходит.
- Объясните ребенку, что война идет не лично против него. Это воюют страны и армии.
- Покажите ребенка врачу, ведь тремор может свидетельствовать о заболевании.
- Лучший вариант ― уехать туда, где ребенку не будет так страшно.
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