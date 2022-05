Із 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років війни на Донбасі. У містах гримлять вибухи та чути стрільбу ― окупанти цілять з артилерії та авіації по цивільних. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів батькам, чи погано, якщо дитина лягає спати в навушниках.

Наталя з Луцька занепокоєна тим, що її син-підліток не може знаходитися в тиші ― йому постійно потрібно вмикати звуковий супровід на телефоні. Також він згоден навіть на звук фена або дощу. За словами матері, хлопець навіть засинає у навушниках. А на її питання пояснив ― тиша його пригнічує, тоді він почувається дискомфортно. Наскільки це небезпечно для сина?

Якщо ця звичка з’явилася в житті вашої дитини під час війни, це свідчить про те, що вона, швидше за все, намагається себе заспокоїти. Коли увага зосереджена на чомусь іншому крім внутрішнього діалогу, це дозволяє їй почувати себе у безпеці, адже вона не відволікається на певні думки. Не можна сказати, що це здорова реакція на думки чи події, які турбують, проте це краще, ніж постійно перебувати у стані, де людина розмірковує про проблеми та важку ситуацію.

Таким чином дитина створює ілюзію, що вона не на самоті ― що поряд є ще хтось.

