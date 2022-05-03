С 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет войны на Донбассе. В городах гремят взрывы и слышна стрельба ― оккупанты стреляют из артиллерии и авиации по гражданским. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, плохо ли, если ребенок постоянно ложится спать в наушниках.

Наталья из Луцка обеспокоена тем, что ее сын-подросток не может находиться в тишине ― ему постоянно нужно включать звуковое сопровождение на телефоне. Также он согласен даже на звук фена или дождя. По словам матери, парень даже засыпает в наушниках. А на ее вопрос объяснил ― тишина его удручает, тогда он чувствует себя дискомфортно. Насколько это опасно для него?

Плохо ли, если ребенок постоянно ложится спать в наушниках

Монотонный шум помогает погрузиться в трансовое состояние, отвлечься и успокоиться.

Если эта привычка появилась в жизни вашего ребенка во время войны, это свидетельствует о том, что он скорее всего пытается себя успокоить. Когда внимание сосредоточено на чем-то другом, кроме внутреннего диалога, это позволяет ему чувствовать себя в безопасности, ведь он не отвлекается на определенные мысли. Нельзя сказать, что это здоровая реакция на мысли или события, которые беспокоят, однако это лучше, чем постоянно находиться в состоянии, где человек рассуждает о проблемах и тяжелой ситуации.

Если ребенок включает музыку или видео, чтобы уснуть, это значит, что ему одиноко.

Таким образом ребенок создает иллюзию, что он не в одиночестве ― что рядом есть еще кто-то.

Уделяйте ребенку больше внимания, чтобы обеспечить его возможностью общения, хотя бы онлайн.

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