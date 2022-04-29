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Шашлик з печериць: маринад до грибів

29.04.2022

Ви досі вважаєте, що для соковитих грибів маринад не потрібен? Але ж будь-яку страву можна поліпшити і збагатити її смак! Ми розповімо, як готувати шашлик з печериць і маринад до нього.

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Вам знадобляться:

  • Великі печериці – 600 г;
  • Свіжі трави (кріп, кінза, базилік і ін.) – до смаку;
  • Помідори – 2 шт.;
  • Часник – 4 зубчики;
  • Вода – 50 мл;
  • Рослинна олія – 50 мл;
  • Оцет – 1 ч. л.

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Готуємо шашлик з печериць і маринад:

  1. Печериці промити і очистити від плівок, проколоти в декількох місцях, щоб не тріснули від жару.
  2. Часник подрібнити через прес. Помідори і зелень дрібно нарізати. Додати до грибів, перемішати.
  3. Залити суміш для шашлику рослинним маслом, водою і оцтом. Посолити, перемішати. Залишити на 2 години маринуватися.
  4. Гриби для шашлику нанизати на шампур, смажити 10-15 хвилин.

Смачного вам!

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