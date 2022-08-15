Грибы для шашлыка: маринад

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Все буде добре

Шашлык из шампиньонов: маринад для грибов

15.08.2022

Вы до сих пор считаете, что для сочных грибов маринад не нужен? Но ведь любое блюдо можно улучшить и обогатить его вкус! Мы расскажем, как готовить шашлык из шампиньонов и маринад к нему.

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шашлык из шампиньонов маринад

Вам понадобятся:

  • Крупные шампиньоны – 600 г;
  • Свежие травы (укроп, кинза, базилик и др.) – по вкусу
  • Помидоры – 2 шт.;
  • Чеснок – 4 зубчика;
  • Вода – 50 мл;
  • Растительное масло – 50 мл;
  • Уксус – 1 ч. л.

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Готовим шашлык из шампиньонов и маринад:

  1. Шампиньоны промыть и очистить от плёнок, проколоть в нескольких местах, чтобы не треснули от жара.
  2. Чеснок измельчить через пресс. Помидоры и зелень мелко нарезать. Добавить к грибам, перемешать.
  3. Залить смесь для шашлыка растительным маслом, водой и уксусом. Посолить, перемешать. Оставить на 2 часа мариноваться.
  4. Грибы для шашлыка нанизать на шампур, жарить 10-15 минут.

Приятного вам аппетита!

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