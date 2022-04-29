Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича

29.04.2022

Пропонуємо вам приготувати шашлик з кабачків з білим м’ясом. Експерт «Все буде добре» кулінар Ігор Місевич запевняє, що ця страва стане відмінною альтернативою звичному м’ясному шашлику! Читайте рецепт в матеріалі.

шашлык из кабачков

Більше на тему: Швидкий маринад для шашлику – топ-3 експрес методи

Інгредієнти:

  • Молоді кабачки – 2 шт.
  • Грудка куряча – 1 шт.
  • Сир твердий – 50-80 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Оливкова олія
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Базилік – кілька листочків

Соус:

  • Помідор печений – 1 шт.
  • Болгарський перець (печений) червоний – 1 шт.
  • Овочевий бульйон – 100 г
  • Сіль, перець
  • Паприка солодка

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Як готувати:

  1. Молоді кабачки нарізати смужками (завтовшки близько 0,5 см). Кинути в окріп на 2-3 хвилини. Тоді кабачки пом’якшають і будуть легко скручуватися в рулети.
  2. Філе курки нарізати тонкими довгими смужками. Злегка відбити. Посолити, поперчити. Додати товчений часник, все перемішати. І залишити м’ясо маринуватися (10-15 хвилин).
  3. Пом’якшені кабачки змастити соусом, викласти смужки курячого філе, змастити їх соусом, викласти листочки базиліка, накрити смужками сиру. Скрутити рулетики. Сколіть їх дерев’яними шпажками і запікайте при температурі 180 градусів 25 хвилин.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Video: Шашлик з кабачків від Ігоря Місевича

Шашлик з кабачків - корисна і смачна альтернатива. Приготуйте шашлик з кабачків з курячим філе і часником під соусом з болгарського перцю і помідорів. Повний рецепт - в матеріалі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send