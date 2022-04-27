Як краще евакуюватися з районів бойових дій | Все буде добре

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Як правильно діяти під час евакуації з територій бойових дій, що брати з собою і як потурбуватися про дітей, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради».

В умовах війни потрібно завжди бути готовим до евакуації. Ось надійні поради, як краще залишити місця бойових дій.

Як евакуюватися з районів бойових дій

Для евакуації краще обрати автобус, що рухається у складі колони.

Цивільні машини окупанти дуже часто розстрілювали в дорозі та на блокпостах. А наявність великої кількості свідків може зупинити агресорів від невмотивованої атаки.

Заздалегідь уточніть час і місце збору.

Вони можуть мінятися, тому стежте за повідомленнями офіційних структур ― сільради, міськвиконкомів, райдержадміністрацій. .

До пункту збору приходьте завчасно. Одягайте тільки цивільний одяг!

«Ні» камуфляжному одягу чи рюкзаку кольору хакі ― вас можуть сплутати з військовими. При собі треба мати одну сумку, яку можна повісити на плече. В ній ― теплий одяг, аптечка, всі важливі документи, засоби гігієни, а також продукти на дві доби і запас води, бо магазини на шляху евакуації можуть не працювати.

Якщо з вами дитина, нашийте їй на одяг клаптик тканини з усіма даними : прізвище, ім’я, вік і контакти ― ваші та інших родичів. Проінструктуйте дитину, де їй вас чекати, якщо вона загубиться.

Виїжджаєте з домашнім улюбленцем ― заздалегідь підшукайте переноску. Майте при собі їжу для тварини, пляшку води, миску, її улюблену іграшку і вологі серветки. Якщо це великий собака, бажано мати намордник. На нашийнику напишіть ваш контакт на випадок, якщо тварина загубиться.

Паспорт покладіть у сумку так, щоб його легко було виймати.

На блокпостах це доведеться робити часто. Пам’ятайте, що на запитання військових треба відповідати чітко та коротко. Будьте готові на їхню вимогу відкрити сумку або надати телефон для перевірки. На блокпостах не виходьте з автобуса без дозволу і не говоріть по телефону. В жодному разі нічого не фотографуйте і не знімайте відео.

Якщо автобус потрапив під обстріл, негайно залиште салон.

Відповзіть по-пластунськи від автобуса ближче до краю проїзної частини. Але залишайтесь на асфальті, бо узбіччя може бути заміноване! Не тримайте нічого в руках ― здалеку це можуть прийняти за зброю, і ви станете мішенню для стрілка.

Бережіть себе і своїх рідних! Віримо, друзі, все буде добре!

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