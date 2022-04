Як краще евакуюватися з районів бойових дій | Все буде добре

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Як правильно діяти під час евакуації з територій бойових дій, що брати з собою і як потурбуватися про дітей, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради».

В умовах війни потрібно завжди бути готовим до евакуації. Ось надійні поради, як краще залишити місця бойових дій.

Цивільні машини окупанти дуже часто розстрілювали в дорозі та на блокпостах. А наявність великої кількості свідків може зупинити агресорів від невмотивованої атаки.

Вони можуть мінятися, тому стежте за повідомленнями офіційних структур ― сільради, міськвиконкомів, райдержадміністрацій. .

«Ні» камуфляжному одягу чи рюкзаку кольору хакі ― вас можуть сплутати з військовими. При собі треба мати одну сумку, яку можна повісити на плече. В ній ― теплий одяг, аптечка, всі важливі документи, засоби гігієни, а також продукти на дві доби і запас води, бо магазини на шляху евакуації можуть не працювати.

На блокпостах це доведеться робити часто. Пам’ятайте, що на запитання військових треба відповідати чітко та коротко. Будьте готові на їхню вимогу відкрити сумку або надати телефон для перевірки. На блокпостах не виходьте з автобуса без дозволу і не говоріть по телефону. В жодному разі нічого не фотографуйте і не знімайте відео.

Відповзіть по-пластунськи від автобуса ближче до краю проїзної частини. Але залишайтесь на асфальті, бо узбіччя може бути заміноване! Не тримайте нічого в руках ― здалеку це можуть прийняти за зброю, і ви станете мішенню для стрілка.

Бережіть себе і своїх рідних! Віримо, друзі, все буде добре!

