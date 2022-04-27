Як краще евакуюватися з районів бойових дій | Все буде добре

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Надійні поради: Як краще евакуюватися з районів бойових дій?

27.04.2022

В Україні з 24 лютого триває повномасштабне вторгнення військ російської федерації. Як правильно діяти під час евакуації з територій бойових дій, що брати з собою і як потурбуватися про дітей, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради». 

Надія Матвєєва Надійні поради

В умовах війни потрібно завжди бути готовим до евакуації. Ось надійні поради, як краще залишити місця бойових дій.

Як евакуюватися з районів бойових дій

  1. Для евакуації краще обрати автобус, що рухається у складі колони.

Цивільні машини окупанти дуже часто розстрілювали в дорозі та на блокпостах. А наявність великої кількості свідків може зупинити агресорів від невмотивованої атаки.

  1. Заздалегідь уточніть час і місце збору.

Вони можуть мінятися, тому стежте за повідомленнями офіційних структур ―  сільради, міськвиконкомів, райдержадміністрацій. .

Правила евакуації

  1. До пункту збору приходьте завчасно. Одягайте тільки цивільний одяг!

«Ні» камуфляжному одягу чи рюкзаку кольору хакі ― вас можуть сплутати з військовими.  При собі треба мати одну сумку, яку можна повісити на плече. В ній ― теплий одяг, аптечка, всі важливі документи, засоби гігієни, а також продукти на дві доби і запас води, бо магазини на шляху евакуації можуть не працювати.

правила евакуації

  1. Якщо з вами дитина, нашийте їй на одяг клаптик тканини з усіма даними: прізвище, ім’я, вік і контакти ― ваші та інших родичів. Проінструктуйте дитину, де їй вас чекати, якщо вона загубиться.

Як краще евакуюватися з районів бойових дій | Все буде добре

  1. Виїжджаєте з домашнім улюбленцем ― заздалегідь підшукайте переноску. Майте при собі їжу для тварини, пляшку води, миску, її улюблену іграшку і вологі серветки. Якщо це великий собака, бажано мати намордник. На нашийнику напишіть ваш контакт на випадок, якщо тварина загубиться.

правила евакуації

  1. Паспорт покладіть у сумку так, щоб його легко було виймати.

На блокпостах це доведеться робити часто. Пам’ятайте, що на запитання військових треба відповідати чітко та коротко. Будьте готові на їхню вимогу відкрити сумку або надати телефон для перевірки. На блокпостах не виходьте з автобуса без дозволу і не говоріть по телефону. В жодному разі нічого не фотографуйте і не знімайте відео. 

правила евакуації

  1. Якщо автобус потрапив під обстріл, негайно залиште салон.

Відповзіть по-пластунськи від автобуса ближче до краю проїзної частини. Але залишайтесь на асфальті, бо узбіччя може бути заміноване! Не тримайте нічого в руках ― здалеку це можуть прийняти за зброю, і ви станете мішенню для стрілка.

Як краще евакуюватися з районів бойових дій | Все буде добре

Бережіть себе і своїх рідних! Віримо, друзі, все буде добре!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send