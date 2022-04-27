Как эвакуироваться с места военных действий | Все буде добре

В Украине с 24 февраля идет полномасштабное вторжение войск российской федерации. Как действовать во время эвакуации с территорий боевых действий, что брать с собой и как позаботиться о детях, рассказывает телеведущая СТБ Надежда Матвеева в новой рубрике «Все буде добре» ― «Надійні поради».

Как эвакуироваться из районов боевых действий

Для эвакуации лучше выбрать движущийся в составе колонны автобус.

Гражданские машины оккупанты очень часто расстреливали по дороге и на блокпостах. А наличие большого количества свидетелей может сдержать агрессоров от немотивированной атаки.

Заранее уточните время и место сбора.

Они могут меняться, поэтому следите за сообщениями официальных структур ― сельсовета, горисполкомов, райгосадминистраций

В пункт сбора приходите раньше времени. Надевайте только гражданскую одежду!

«Нет» камуфляжной одежде или рюкзаку цвета хаки ― вас могут спутать с военными. При себе нужно иметь одну сумку, которую можно повесить на плечо. В ней ― теплая одежда, аптечка, все важные документы, средства гигиены, а также продукты на двое суток и запас воды, потому что магазины по пути эвакуации могут не работать.

Если с вами ребенок, нашейте ему на одежду лоскут ткани со всеми данными: фамилия, имя, возраст и контакты ― ваши и других родственников. Проинструктируйте ребенка, где ему вас ждать, если он потеряется.

Выезжаете с домашним любимцем ― заранее подыщите переноску. Имейте при себе корм для животного, бутылку воды, миску, его любимую игрушку и влажные салфетки. Если это большая собака, желательно иметь намордник. На ошейнике напишите ваш контакт на случай, если животное потеряется.

Паспорт положите в сумку так, чтобы его легко было доставать.

На блокпостах это придется делать часто. Помните, что на вопросы военных нужно отвечать четко и кратко. Будьте готовы по их требованию открыть сумку или предоставить телефон для проверки. На блокпостах не выходите из автобуса без разрешения и не разговаривайте по телефону. Ни в коем случае ничего не фотографируйте и не снимайте видео.

Если автобус попал под обстрел, немедленно покиньте салон.

Отползите по-пластунски от автобуса ближе к краю проезжей части. Но оставайтесь на асфальте, потому что обочина может быть заминирована! Не держите ничего в руках ― издалека это могут принять за оружие, и вы станете мишенью для стрелка.

Берегите себя и своих родных! Верим, друзья, все будет хорошо!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.