Наразі на сході й півдні України точаться запеклі бої з окупантами та артилерійські обстріли. Мільйони цивільних людей у небезпеці. Проте не всі з них можуть і готові евакуюватися. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця.

Люди перебувають у небезпечному районі ― поряд із бойовими діями, проте ніяк не наважуються евакуюватися, до того ж бояться, що в новому місці проживання може «прилетіти» так само, як і вдома.

На додачу, старенька мама героїні рубрики має проблеми з серцем, і жінка хвилюється, що в разі її від’їзду мама лише більше хвилюватиметься, що нашкоить її здоров’ю. Старенька не хоче їхати з донькою, бо переживає також за свого сина, який разом із дівчиною відмовляється евакуюватися.

Як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця

Тут ціна помилки дуже велика. Якщо все буде добре, а ви виїхали ― просто посварите себе. Проте не варто доводити до ситуації, коли стало гірше, а ви не виїхали.

Іноді літніх людей простіше просто забрати, а не вмовляти ― особливо, якщо вони перебувають у небезпечному районі.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.