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Допомога психолога: Як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця?

27.04.2022

Наразі на сході й півдні України точаться запеклі бої з окупантами та артилерійські обстріли. Мільйони цивільних людей у небезпеці. Проте не всі з них можуть і готові евакуюватися. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповів, як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця.

Попомога психолога Дмитро Карпачов

Люди перебувають у небезпечному районі ― поряд із бойовими діями, проте ніяк не наважуються евакуюватися, до того ж бояться, що в новому місці проживання може «прилетіти» так само, як і вдома.

На додачу, старенька мама героїні рубрики має проблеми з серцем, і жінка хвилюється, що в разі її від’їзду мама лише більше хвилюватиметься, що нашкоить її здоров’ю. Старенька не хоче їхати з донькою, бо переживає також за свого сина, який разом із дівчиною відмовляється евакуюватися.

«Це не просто ― чи зручно вам поїхати, чи незручно. Це ― про ваше життя. Зараз у вас вибір тільки один ― треба їхати», ― каже Дмитро Карпачов. 

Як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця

  1. Поясніть, чому її мотивація залишатися ― хибна.

Тут ціна помилки дуже велика. Якщо все буде добре, а ви виїхали ―  просто посварите себе. Проте не варто доводити до ситуації, коли стало гірше, а ви не виїхали.

  1. Додайте людині мотивації поїхати ― наприклад, заради онуків.

«Маніпулювати дітьми ― це останнє, що взагалі можна робити, але зараз це життя бабусі», ― каже Дмитро Карпачов.

  1. Якщо вмовляння не працюють ― вивезіть людину примусово.

Іноді літніх людей простіше просто забрати, а не вмовляти ― особливо, якщо вони перебувають у небезпечному районі.

«Не треба її вмовляти. Спочатку спробувати вмовити, пояснити, потім, умовно кажучи, “шантажувати онуками”, потім ― примусом», ― додав експерт.

  1. Якщо не вийшло вивезти її навіть силою, прийміть її вибір ― вибір дорослої людини.

Як вмовити літню людину поїхати з небезпечного місця

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