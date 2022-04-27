Сейчас на востоке и юге Украины идут ожесточенные бои с оккупантами и постоянные артиллерийские обстрелы. Миллионы гражданских людей в опасности. Однако не все могут и готовы эвакуироваться. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как уговорить пожилого человека уехать из опасного места.

Люди находятся в опасном районе ― рядом с боевыми действиями, однако никак не решатся эвакуироваться, к тому же боятся, что в новом месте жительства может «прилететь» так же, как и дома.

Вдобавок, старенькая мама героини рубрики испытывает проблемы с сердцем, и женщина переживает, что в случае ее отъезда мама будет только больше волноваться, что навредит ее здоровью. Старушка не хочет уезжать с дочерью потому, что переживает за своего сына, который вместе с девушкой отказывается эвакуироваться.

«Это не просто ― удобно ли вам уехать, или неудобно. Это о вашей жизни. Сейчас у вас выбор только один ― надо ехать», ― говорит Дмитрий Карпачев.

Как уговорить пожилого человека уехать из опасного места

Объясните, почему ее мотивация оставаться ― ложная.

Здесь цена ошибки очень велика. Если все будет хорошо, а вы уехали ― просто поругаете себя. Однако не стоит доводить до ситуации, когда стало хуже, а вы не уехали.

Добавьте человеку мотивации уехать ― например, ради внуков.

«Манипулировать детьми ― это последнее, что вообще можно делать, но сейчас это жизнь бабушки», ― отметил Дмитрий Карпачев.

Если уговоры не работают ― вывезите человека принудительно.

Иногда пожилых людей проще просто забрать, а не уговаривать ― особенно, если они находятся в опасном районе.

«Не нужно ее уговаривать. Сначала попытаться уговорить, объяснить, потом, условно говоря, “шантажировать внуками”, потом ― принудительно», ― добавил психолог.

Если не получилось вывезти ее даже силой, примите ее выбор ― выбор взрослого человека.

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