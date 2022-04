Як говорити з підлітками про війну Допомога психолога | Все буде добре

Обстріли, обмеження умов життя, евакуація важко впливають на малих дітей, але підлітки, хоч і здаються майже дорослими, залишаються дуже вразливими емоційно. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, як правильно говорити про війну з підлітками і що незвичайне може бути в їхній поведінці.

Батьки 14-річної дівчинки не показують хвилювання через війну, не говорять про те, що відбувається, взагалі. Проте вона багато чує про це від однолітків, лежить одна в кімнаті, просить нікого не заходити, мати постійно чує, як донька плаче.

Підлітки розуміють, що відбувається навколо, майже так само, як дорослі люди. Різниця між ними полягає у двох моментах:

У діалозі, залучаючи підлітка до розмови, залежно від відповідей можна коригувати його думку щодо питання.

У підлітковому віці діти дуже емоційно вразливі. Потрібно знайти баланс між тим, як тиснути на дитину з допитом, і тим, щоб продемонструвати свою небайдужість до її стану.

На відміну від інших вікових груп, тут доречно, коли дорослі діляться своїми емоціями та думками, запитують у дитини поради. Однак потрібен баланс, щоб дитина не подумала, що батьки нічого не розуміють і вона ще й має про них дбати.

У підлітків можливий «віковий регрес» ― коли дитина поводиться майже як доросла людина, вражає розумними думками, а через п’ять хвилин їх хочеться на ручки і нічого не робити. Це нормальна поведінка, у жодному разі не треба сварити її за це. Треба дитину заспокоїти, розділити з нею її емоційний стан, і через деякий час вона знову почне поводитися майже як доросла.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.