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Допомога психолога: Як правильно говорити про війну з підлітками?

27.04.2022

Обстріли, обмеження умов життя, евакуація важко впливають на малих дітей, але підлітки, хоч і здаються майже дорослими, залишаються дуже вразливими емоційно. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов пояснив, як правильно говорити про війну з підлітками і що незвичайне може бути в їхній поведінці.

Як говорити з підлітками про війну Допомога психолога | Все буде добре

Батьки 14-річної дівчинки не показують хвилювання через війну, не говорять про те, що відбувається, взагалі. Проте вона багато чує про це від однолітків, лежить одна в кімнаті, просить нікого не заходити, мати постійно чує, як донька плаче.

У чому різниця між підлітками і дорослими

Підлітки розуміють, що відбувається навколо, майже так само, як дорослі люди. Різниця між ними полягає у двох моментах:

  • у підлітків недостатньо життєвого досвіду;
  • у підлітків відбуваються гормональні коливання.

Як правильно говорити про війну з підлітками

  1. Запитуйте в дитини, що, на її думку, відбувається.

У діалозі, залучаючи підлітка до розмови, залежно від відповідей можна коригувати його думку щодо питання.

  1. Діліться з дитиною власними поглядами та думками.
  2. Не залишайте її на самоті з власними емоціями.
  3. Не тисніть на дитину, але й не ігноруйте її стан. Запитуйте м’яко, але наполегливо.

У підлітковому віці діти дуже емоційно вразливі. Потрібно знайти баланс між тим, як тиснути на дитину з допитом, і тим, щоб продемонструвати свою небайдужість до її стану.

  1. Поділіться своїми емоціями, спитайте поради.

На відміну від інших вікових груп, тут доречно, коли дорослі діляться своїми емоціями та думками, запитують у дитини поради. Однак потрібен баланс, щоб дитина не подумала, що батьки нічого не розуміють і вона ще й має про них дбати.

Віковий регрес у підлітків

У підлітків можливий «віковий регрес» ― коли дитина поводиться майже як доросла людина, вражає розумними думками, а через п’ять хвилин їх хочеться на ручки і нічого не робити. Це нормальна поведінка, у жодному разі не треба сварити її за це. Треба дитину заспокоїти, розділити з нею її емоційний стан, і через деякий час вона знову почне поводитися майже як доросла. 

Як правильно говорити про війну з підлітками

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