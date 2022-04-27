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Допомога психолога: Как правильно говорить о войне с подростками?

27.04.2022

Обстрелы, ограничение условий жизни, эвакуация тяжело влияют на малышей, но подростки, хотя и кажутся почти взрослыми, остаются очень уязвимыми эмоционально. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, как правильно говорить о войне с подростками и что необычного может быть в их поведении.

Как говорить с подростками о войне Допомога психолога | Все буде добре

Родители 14-летней девочки не показывают волнения из-за войны, не говорят о том, что происходит, вообще. Но она много слышит об этом от сверстников, часто лежит одна в комнате, просит никого не заходить, мама постоянно слышит, как она плачет.

В чем разница между подростками и взрослыми

Подростки понимают, что происходит вокруг, почти так же, как взрослые люди. Разница между ними состоит в двух моментах:

  • у подростков недостаточно жизненного опыта;
  • у подростков происходят гормональные колебания.

Как правильно говорить о войне с подростками

  1. Спрашивайте у ребенка, что, по его мнению, происходит.

В диалоге, привлекая подростка к разговору, в зависимости от ответов можно корректировать его мнение по вопросу.

  1. Делитесь с ребенком своими взглядами и мыслями.
  2. Не оставляйте его в одиночестве с собственными эмоциями.
  3. Не давите на ребенка, но и не игнорируйте его состояние. Спрашивайте мягко, но настойчиво.

В подростковом возрасте дети очень эмоционально уязвимы. Нужно найти баланс между тем, чтобы давить на ребенка с допросом, и тем, чтобы продемонстрировать ему свою небезразличность к его состоянию.

  1. Поделитесь своими эмоциями, спросите совета.

В отличие от других возрастов, здесь уместно, когда взрослые делятся своими эмоциями и мыслями, спрашивают у ребенка совета. Но нужен баланс, чтобы ребенок не подумал, что родители ничего не понимают и он еще и о них должен заботиться.

Возрастной регресс у подростков

У подростков возможен «возрастной регресс» ― когда ребенок ведет себя почти как взрослый человек, поражает разумными мыслями, а через пять минут ему хочется на ручки и ничего не делать. Это нормальное поведение, ни в коем случае не нужно ругать его за это. Нужно ребенка успокоить, разделить с ним его эмоциональное состояние, и через некоторое время он снова станет вести себя почти как взрослый.

Як правильно говорити про війну з підлітками

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