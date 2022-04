Як говорити про війну з 7-річною дитиною Допомога психолога | Все буде добре

Наразі на сході й півдні України точаться запеклі бої з окупантами та артилерійські обстріли. Люди евакуюються, діти налякані. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як варто говорити про війну з 7-річною дитиною, що пояснювати і якими словами.

Батьки 7-річного хлопчика дуже емоційно реагують на війну. Мама навіть може плакати й показувати, що в неї трясуться руки. Хлопчик також неспокійний, весь тремтить, йому страшно, він кричить.

Як правильно говорити про війну з 7-річною дитиною

Щоб зменшити дитячу тривогу, треба пояснити, що відбувається. Діти в такому віці вже розуміють, що таке смерть і війна.

Щоби було меньше страху, треба доносити одну важливу головну думку: війна неодмінно закінчиться, щоб у дитини не склалося враження, що це назавжди.

Вселяйте дитині думку, що все буде добре, про неї потурбуються, батьки знають, як про неї подбати. Завдяки цьому рівень тривоги в дитини зменшуватиметься.

