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Допомога психолога: Як правильно говорити про війну з 7-річною дитиною?

27.04.2022

Наразі на сході й півдні України точаться запеклі бої з окупантами та артилерійські обстріли. Люди евакуюються, діти налякані. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповів, як варто говорити про війну з 7-річною дитиною, що пояснювати і якими словами.

Як говорити про війну з 7-річною дитиною Допомога психолога | Все буде добре

Батьки 7-річного хлопчика дуже емоційно реагують на війну. Мама навіть може плакати й показувати, що в неї трясуться руки. Хлопчик також неспокійний, весь тремтить, йому страшно, він кричить.

Як правильно говорити про війну з 7-річною дитиною

  1. Поясніть дитині, що відбувається, адже вона вже здатна зрозуміти, що таке смерть і війна.

Щоб зменшити дитячу тривогу, треба пояснити, що відбувається. Діти в такому віці вже розуміють, що таке смерть і війна. 

  1. Можна погратися в дослідника ― наприклад, що таке бомба. Так дитина краще розумітиме, що відбувається, і відволічеться. 
  2. Поясніть дитині на історичних прикладах, що війна ― це не назавжди, усі війни закінчуються.

Щоби було меньше страху, треба доносити одну важливу головну думку: війна неодмінно закінчиться, щоб у дитини не склалося враження, що це назавжди.

  1. Якомога частіше повторюйте дитині, що ви знаєте, як про неї подбати, і що все буде добре.

Вселяйте дитині думку, що все буде добре, про неї потурбуються, батьки знають, як про неї подбати. Завдяки цьому рівень тривоги в дитини зменшуватиметься.

Як правильно говорити про війну з 7-річною дитиною

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