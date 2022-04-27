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Допомога психолога: Как правильно говорить о войне с 7-летним ребенком?

27.04.2022

Сейчас на востоке и юге Украины идут ожесточенные бои с оккупантами и артиллерийские обстрелы. Люди эвакуируются, дети напуганы. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как нужно говорить о войне с 7-летним ребенком, что объяснять и какими словами.

Как говорить о войне с 7-ми летним ребенком Допомога психолога | Все буде добре

Родители 7-летнего мальчика очень эмоционально реагируют на войну. Мама даже может плакать и показывать, что у нее трясутся руки. Мальчик тоже беспокоен, весь дрожит, ему страшно, он кричит.

Как правильно говорить о войне с 7-летним ребенком

  1. Объясните происходящее ребенку, ведь он уже способен понять, что такое смерть и война.

Чтобы уменьшить детскую тревогу, нужно объяснить, что происходит. Дети в таком возрасте уже понимают, что такое смерть и война.

  1. Можно поиграть в исследователя ― например, что такое бомба. Так ребенок будет лучше понимать, что происходит, и отвлечется.
  2. Объясните ребенку на исторических примерах, что война ― это не навсегда, все войны заканчиваются.

Чтобы было меньше страха, нужно доносить одну важную главную мысль: война непременно закончится, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что это навсегда.

  1. Почаще повторяйте ребенку, что вы знаете, как о нем позаботиться, и что все будет хорошо.

Внушайте ребенку мысль, что все будет хорошо, о нем побеспокоятся, родители знают, как о нем позаботиться. Благодаря этому уровень тревоги у ребенка будет снижаться.

Як правильно говорити про війну з 7-річною дитиною

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