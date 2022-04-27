Що робити, якщо житло зіпсували окупанти Допомога психолога | Все буде добре

Допомога психолога: Що робити, якщо ваше житло зіпсували орки і вам гидко від власної оселі?
Армія росії тижнями контролювала міста-сателіти Києва: Гостомель, Бучу, Ірпінь та інші. Увесь світ шокований влаштованим російськими терористами справжнім геноцидом, який отримав назву «Бучанська різанина». Проте рашисти ще й перетворювали житло українців на хлів, громили і змішували все з багном. Як тепер уцілілим мешканцям повертатися до своїх домівок? У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов порадив, що робити, якщо ваше житло зіпсували орки і вам гидко від власної оселі.
Дівчина з Гостомеля вчасно евакуювалася до Польщі. У її квартирі жили орки, поки контролювали містечко. Чоловік надіслав їй фото оселі: все обпльовано, оббльовано і всюди сліди життєдіяльності дорослих чоловіків. Вона шокована цим і не може тепер здолати відчуття огиди, щоб повернутися до такої квартири.
Що робити, якщо ваше житло зіпсували орки і вам гидко від власної оселі
- Дайте собі час і не змушуйте себе повертатися одразу.
Не змушуйте себе повертатися до квартири, якщо вона викликає у вас такі почуття. Прийміть той факт, що ви наразі у своїй квартирі жити не готові.
- Прибирання треба делегувати комусь, чиї почуття воно не зачепить.
Можна привести квартиру до ладу, проте треба здійснити кілька кроків. Перший із них ― прибирання. Проте, якщо у вас такі почуття, доведеться просити зайнятися цим чоловіка або спеціалістів.
- Зробіть ремонт або замініть меблі, щоб отримати відчуття, що це нова квартира.
Зробіть усе, щоб ваш новий інтер’єр відрізнявся від колишнього, не нагадував ту квартиру, яку зіпсували рашисти.
- Якщо ніщо не допомагає, квартиру краще продати.
На жаль, якщо всі інші способи не спрацюють, вам лишається тільки продати квартиру тим, у кого вона не викликає подібних відчуттів.
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