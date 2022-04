Що робити, якщо житло зіпсували окупанти Допомога психолога | Все буде добре

Армія росії тижнями контролювала міста-сателіти Києва: Гостомель, Бучу, Ірпінь та інші. Увесь світ шокований влаштованим російськими терористами справжнім геноцидом, який отримав назву «Бучанська різанина». Проте рашисти ще й перетворювали житло українців на хлів, громили і змішували все з багном. Як тепер уцілілим мешканцям повертатися до своїх домівок? У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов порадив, що робити, якщо ваше житло зіпсували орки і вам гидко від власної оселі.

Дівчина з Гостомеля вчасно евакуювалася до Польщі. У її квартирі жили орки, поки контролювали містечко. Чоловік надіслав їй фото оселі: все обпльовано, оббльовано і всюди сліди життєдіяльності дорослих чоловіків. Вона шокована цим і не може тепер здолати відчуття огиди, щоб повернутися до такої квартири.

Не змушуйте себе повертатися до квартири, якщо вона викликає у вас такі почуття. Прийміть той факт, що ви наразі у своїй квартирі жити не готові.

Можна привести квартиру до ладу, проте треба здійснити кілька кроків. Перший із них ― прибирання. Проте, якщо у вас такі почуття, доведеться просити зайнятися цим чоловіка або спеціалістів.

Зробіть усе, щоб ваш новий інтер’єр відрізнявся від колишнього, не нагадував ту квартиру, яку зіпсували рашисти.

На жаль, якщо всі інші способи не спрацюють, вам лишається тільки продати квартиру тим, у кого вона не викликає подібних відчуттів.

