Що робити, якщо житло зіпсували окупанти Допомога психолога | Все буде добре

Армия россии неделями контролировала города-сателлиты Киева: Гостомель, Бучу, Ирпень и другие. Весь мир шокирован устроенным ими настоящим геноцидом, получившим название «Резня в Буче». Однако рашисты к тому же превращали жилье украинцев в хлев, громили и смешивали все с грязью. Как уцелевшим жителям теперь возвращаться в свои дома? В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев сказал, что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома.

Девушка из Гостомеля вовремя эвакуировалась в Польшу. В ее квартире жили орки, пока контролировали городок. Муж прислал ей фото дома: все заплевано, обблевано и всюду следы жизнедеятельности взрослых мужчин. Она шокирована этим и не может теперь преодолеть чувство омерзения, чтобы вернуться в такую ​​квартиру.

Что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома

Дайте себе время и не заставляйте себя возвращаться сразу.

Не заставляйте себя возвращаться в квартиру, если она вызывает у вас такие чувства. Примите тот факт, что вы в своей квартире жить пока не готовы.

Уборку нужно делегировать кому-то, чьих чувств она не заденет.

Можно привести квартиру в порядок, однако нужно совершить несколько шагов. Первый из них ― уборка. Но если у вас такие чувства, придется просить заняться этим мужа или специалистов.

Устройте ремонт или замените мебель, чтобы получить ощущение, что это новая квартира.

Сделайте все, чтобы ваш новый интерьер максимально отличался от прежнего и не напоминал ту квартиру, которую испортили рашисты.

Если ничто не помогает, квартиру лучше продать.

К сожалению, если все остальные способы не сработают, вам остается только продать квартиру тем, у кого она не вызывает подобных ощущений.

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