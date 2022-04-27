Що робити, якщо житло зіпсували окупанти Допомога психолога | Все буде добре

Допомога психолога: Что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома?
Армия россии неделями контролировала города-сателлиты Киева: Гостомель, Бучу, Ирпень и другие. Весь мир шокирован устроенным ими настоящим геноцидом, получившим название «Резня в Буче». Однако рашисты к тому же превращали жилье украинцев в хлев, громили и смешивали все с грязью. Как уцелевшим жителям теперь возвращаться в свои дома? В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев сказал, что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома.
Девушка из Гостомеля вовремя эвакуировалась в Польшу. В ее квартире жили орки, пока контролировали городок. Муж прислал ей фото дома: все заплевано, обблевано и всюду следы жизнедеятельности взрослых мужчин. Она шокирована этим и не может теперь преодолеть чувство омерзения, чтобы вернуться в такую квартиру.
Что делать, если ваше жилье испортили орки и вам мерзко от собственного дома
- Дайте себе время и не заставляйте себя возвращаться сразу.
Не заставляйте себя возвращаться в квартиру, если она вызывает у вас такие чувства. Примите тот факт, что вы в своей квартире жить пока не готовы.
- Уборку нужно делегировать кому-то, чьих чувств она не заденет.
Можно привести квартиру в порядок, однако нужно совершить несколько шагов. Первый из них ― уборка. Но если у вас такие чувства, придется просить заняться этим мужа или специалистов.
- Устройте ремонт или замените мебель, чтобы получить ощущение, что это новая квартира.
Сделайте все, чтобы ваш новый интерьер максимально отличался от прежнего и не напоминал ту квартиру, которую испортили рашисты.
- Если ничто не помогает, квартиру лучше продать.
К сожалению, если все остальные способы не сработают, вам остается только продать квартиру тем, у кого она не вызывает подобных ощущений.
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