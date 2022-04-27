Що робити, якщо дитина через війну стала агресивною Допомога психолога | Все буде добре

Більше двох місяців триває повномасштабне вторгнення росії в Україну. Солдати з рф обстрілюють будинки, лікарні, садочки та пологові. Мільйони українських дітей переживають постійний стрес і глибоку психологічну травму через обстріли та постійну небезпеку. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, що робити, якщо дитина під час війни стала агресивною.

Багатодітна жінка з Харкова змушена була евакуюватися після кількох тижнів безперервних обстрілів та життя у підвалі. Її наймолодший син несподівано почав проявляти необґрунтовану агресію, але не може пояснити, чому він це робить: стоїть, зціпивши зуби, з очей течуть сльози, і мовчить.

Що таке агресія

Агресія є наслідком відчуття власної слабкості та страху перед чимось.

Що робити, якщо дитина через війну стала агресивною

Пам’ятайте: агресія ― наслідок страху.

Шкільні хулігани ― досить вразливі всередині діти, які таким чином намагаються захистити себе від чогось. Дитина, яка зіткнулася з травматичними обставинами в житті, хоче хоч щось контролювати і хоч чомусь дати відсіч. Хоч якось звільнити те внутрішнє напруження, яке в неї з’явилося внаслідок відчуття небезпеки.

Під час небезпеки ми використовуємо одну з трьох стратегій: біжи, завмри або бий.

Не сваріть і не хваліть дитину за прояв агресії.

До цього треба ставитися з розумінням, проте не можна ігнорувати.

Запропонуйте дитині випустити агресію на подушку, а не на людей.

Поясніть, що це боляче, що не треба бити людей. Запропонуйте випустити агресію на подушку, щоб дитина не завдала сама собі шкоди.

Додайте дитині фізичної активності, щоб зняти напругу.

Фізична активність буде розряджати те внутрішнє напруження, яке в неї накопичується. Дитина просто не знає, як звільнити це напруження і куди його спрямувати.

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