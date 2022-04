Що робити, якщо дитина через війну стала агресивною Допомога психолога | Все буде добре

Більше двох місяців триває повномасштабне вторгнення росії в Україну. Солдати з рф обстрілюють будинки, лікарні, садочки та пологові. Мільйони українських дітей переживають постійний стрес і глибоку психологічну травму через обстріли та постійну небезпеку. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, що робити, якщо дитина під час війни стала агресивною.

Багатодітна жінка з Харкова змушена була евакуюватися після кількох тижнів безперервних обстрілів та життя у підвалі. Її наймолодший син несподівано почав проявляти необґрунтовану агресію, але не може пояснити, чому він це робить: стоїть, зціпивши зуби, з очей течуть сльози, і мовчить.

Агресія є наслідком відчуття власної слабкості та страху перед чимось.

Шкільні хулігани ― досить вразливі всередині діти, які таким чином намагаються захистити себе від чогось. Дитина, яка зіткнулася з травматичними обставинами в житті, хоче хоч щось контролювати і хоч чомусь дати відсіч. Хоч якось звільнити те внутрішнє напруження, яке в неї з’явилося внаслідок відчуття небезпеки.

Під час небезпеки ми використовуємо одну з трьох стратегій: біжи, завмри або бий.

До цього треба ставитися з розумінням, проте не можна ігнорувати.

Поясніть, що це боляче, що не треба бити людей. Запропонуйте випустити агресію на подушку, щоб дитина не завдала сама собі шкоди.

Фізична активність буде розряджати те внутрішнє напруження, яке в неї накопичується. Дитина просто не знає, як звільнити це напруження і куди його спрямувати.

