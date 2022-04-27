Что делать, если ребенок стал агрессивным во время войны Допомога психолога | Все буде добре

Более двух месяцев длится полномасштабное вторжение россии в Украину. Солдаты из россии обстреливают дома, больницы, садики и роддомы. Миллионы украинских детей переживают глубокую психологическую травму из-за обстрелов и постоянной опасности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным.

Многодетная женщина из Харькова была вынуждена эвакуироваться после нескольких недель непрерывных обстрелов и жизни в подвале. Ее самый младший сын неожиданно начал проявлять необоснованную агрессию, но не может объяснить, почему он это делает: стоит, стиснув зубы, из глаз текут слезы, и молчит.

Что такое агрессия

Агрессия ― это следствие ощущения собственной слабости и страха перед чем-то.

Что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным

Помните: агрессия ― следствие страха.

Школьные хулиганы ― достаточно уязвимые внутри дети, которые таким образом пытаются оградить себя от чего-либо. Ребенок, который столкнулся с травмирующими обстоятельствами в жизни, хочет хоть что-то контролировать и чему-то дать отпор. Как-то освободить то внутреннее напряжение, которое у него появилось вследствие ощущения опасности.

При опасности мы используем одну из трех стратегий: беги, замри или бей.

Не ругайте и не хвалите ребенка за проявление агрессии.

К этому следует относиться с пониманием, однако нельзя игнорировать.

Предложите ребенку выпустить злость на подушку, а не на людей.

Объясните, что это больно, что не нужно бить людей. Предложите выпустить агрессию на подушку, чтобы ребенок не нанес сам себе вред.

Добавьте ребенку физической активности, чтобы снять напряжение.

Физическая активность будет разряжать то внутреннее напряжение, которое у него накапливается. Ребенок просто не знает, как высвободить это напряжение и куда его направить.

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