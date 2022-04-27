Что делать, если ребенок стал агрессивным во время войны Допомога психолога | Все буде добре

Допомога психолога: Что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным?
Более двух месяцев длится полномасштабное вторжение россии в Украину. Солдаты из россии обстреливают дома, больницы, садики и роддомы. Миллионы украинских детей переживают глубокую психологическую травму из-за обстрелов и постоянной опасности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным.
Многодетная женщина из Харькова была вынуждена эвакуироваться после нескольких недель непрерывных обстрелов и жизни в подвале. Ее самый младший сын неожиданно начал проявлять необоснованную агрессию, но не может объяснить, почему он это делает: стоит, стиснув зубы, из глаз текут слезы, и молчит.
Что такое агрессия
Агрессия ― это следствие ощущения собственной слабости и страха перед чем-то.
Что делать, если ребенок из-за войны стал агрессивным
- Помните: агрессия ― следствие страха.
Школьные хулиганы ― достаточно уязвимые внутри дети, которые таким образом пытаются оградить себя от чего-либо. Ребенок, который столкнулся с травмирующими обстоятельствами в жизни, хочет хоть что-то контролировать и чему-то дать отпор. Как-то освободить то внутреннее напряжение, которое у него появилось вследствие ощущения опасности.
При опасности мы используем одну из трех стратегий: беги, замри или бей.
- Не ругайте и не хвалите ребенка за проявление агрессии.
К этому следует относиться с пониманием, однако нельзя игнорировать.
- Предложите ребенку выпустить злость на подушку, а не на людей.
Объясните, что это больно, что не нужно бить людей. Предложите выпустить агрессию на подушку, чтобы ребенок не нанес сам себе вред.
- Добавьте ребенку физической активности, чтобы снять напряжение.
Физическая активность будет разряжать то внутреннее напряжение, которое у него накапливается. Ребенок просто не знает, как высвободить это напряжение и куда его направить.
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