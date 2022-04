Чи можна робити зауваження чужим дітям Допомога психолога | Все буде добре

Багато родин об’єдналися для евакуації з районів бойових дій в Україні і живуть разом. Однак часто буває, що виховання у різних сімей відрізняється. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов дав відповідь, чи можна робити зауваження чужим дітям, особливо, якщо ви живете разом і у вас спільний побут.

Анастасія з Києва змушена була евакуюватися із сестрою та її дітьми, яким уже 8 та 11 років. Вони живуть разом, і дівчина шокована їхньою поведінкою ― неохайністю та непривченістю до гігієни. Проте вони конфліктують із сестрою, коли Анастасія намагається виховувати племінників.

Ви не несете відповідальності за чужих дітей і втручатися у виховання не маєте права.

«Коли я читаю, як поводять себе ті діти, я на вашому боці ― ТАК поводити себе не можна, але, судячи з усього, у їх батьків інші погляди на те, що вважати пристойним, а що ―ні», ― зауважив Карпачов.

Якщо у вас і у батьків дітей різні погляди на те, що можна, ви можете або пристосуватися до таких незручностей, або знайти собі іншу компанію.

Робити зауваження, коли їх не будуть дотримуватися, коли це провокує ще більший конфлікт ― безперспективно. Ви лише витрачаєте свої нерви та свій час.

