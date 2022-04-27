Можно ли делать замечания чужим детям Допомога психолога | Все буде добре

Многие семьи объединились для эвакуации из районов боевых действий в Украине и живут вместе. Но часто бывает, что воспитание у разных семей отличается. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев ответил, можно ли делать замечания чужим детям, особенно, если вы живете вместе и у вас общий быт.

Анастасия из Киева была вынуждена эвакуироваться с сестрой и ее детьми, которым уже 8 и 11 лет. Они живут вместе, и девушка шокирована их поведением ― неаккуратностью и неприученностью к гигиене. Однако они конфликтуют с сестрой, когда Анастасия пытается воспитывать племянников.

Можно ли делать замечания чужим детям

Вы не имеете права воспитывать чужих детей.

Вы не несете ответственности за чужих детей и вмешиваться в воспитание не имеете права.

«Когда я читаю, как ведут себя те дети, я на вашей стороне ― ТАК вести себя нельзя, но, судя по всему, у их родителей другие взгляды на то, что считать приличным, а что ―нет», ― заметил Карпачев.

Если делать замечания чужим детям ― вам будут делать замечания их родители. Неприемлемое поведение чужих детей лучше или игнорировать, или жить отдельно от них.

Если у вас и у родителей детей разные взгляды на то, что можно, вы можете либо приспособиться к таким неудобствам, либо найти другую компанию.

Делать замечания, когда их не будут придерживаться, когда это провоцирует еще больший конфликт, ― бесперспективно. Вы только тратите свои нервы и свое время.

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