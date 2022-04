Як адаптуватися дитині у новому середовищі Допомога психолога

Під час евакуації з України діти відчувають стрес, особливо, якщо хтось із близьких виїздить за кордон не з ними. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, як діяти батькам, щоб допомогти дитині адаптуватися в новому середовищі після евакуації.

Б’юті-майстриня з-під Києва змушена була виїхати з дітьми за кордон після того, як кілька днів поспіль російські ракети вибухали поряд із її будинком, а в їхній квартирі зірвало двері.

Її старший син захотів поїхати з біологічним батьком та двома іншими дітьми до Італії, а жінка з меншим сином оселилася у Польщі.

Як допомогти дитині адаптуватися в новому середовищі

«Треба розуміти, що для вашого молодшого сина і взагалі для дітей важливе спілкування з однолітками. Треба їхати до більшого міста, де у вашого сина буде можливість спілкуватися з дітьми. Це принциповий момент, тому що мало того, що в нього стрес, то в нього ще й немає можливості себе розрадити спілкуванням з однолітками», ― наголосив Дмитро Карпачов.

Дуже важливо, щоб ви зробили розклад дня дитини максимально наближеним до того, який у неї був до початку війни. Ви можете виділити час, щоб дивитися якісь розвивальні відео або читати книжки.

Розклад ― це те, на що дитина може спертися. Коли дитина розуміє, що є в її світі речі, які не змінюються, ― це для неї дуже важливо. Зараз же світ повністю змінився. Раніше все було зрозуміло: ось мама, ось старший брат, ось друзі, ось іграшки. А зараз усього цього немає, і невпевненість у майбутньому бентежить.

Сум та розпач мають бути якось виражені назовні ― малювання добре підійде для цього.

Стан дитини залежить від батьків, від їхньої впевненості. Якщо діти бачать батьків, які знають, що роблять, і впевнені у майбутньому, будують плани та розказують про них, ― то їм буде легше.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.