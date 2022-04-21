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Допомога психолога: Как помочь ребенку адаптироваться в новой среде?

21.04.2022

Во время эвакуации из Украины дети испытывают стресс, особенно если кто-то из близких выезжает за границу не с ними. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, как поступать родителям, чтобы помочь ребенку адаптироваться в новой среде после эвакуации.

Как адаптироваться ребенку в новой среде Допомога психолога

Бьюти-мастер из-под Киева вынуждена была выехать с детьми за границу после того, как несколько дней подряд российские ракеты рвались рядом с ее домом, а в их квартире вылетели двери.

Ее старший сын захотел поехать с биологическим отцом и двумя другими детьми в Италию, а женщина с младшим сыном поселилась в Польше.

Как помочь ребенку адаптироваться в новой среде

  1. Как можно скорее познакомьте ребенка со сверстниками.

«Надо понимать, что для вашего младшего сына и вообще для детей важно общение со сверстниками. Надо ехать в большой город, где у вашего сына будет возможность общаться с детьми. Это принципиальный момент, потому что мало того, что у него стресс, так у него еще нет возможности себя успокоить общением со сверстниками», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

  1. Старайтесь сохранить расписание дня, которое было до войны.

Очень важно, чтобы вы сделали расписание дня ребенка максимально приближенным к тому, какое у него было до начала войны. Вы можете выделить время, чтобы смотреть какие-нибудь развивающие видео или читать книги.

  1. Установите время для занятий с ребенком.

Расписание ― это то, на что ребенок может опереться. Когда ребенок понимает, что есть в его мире вещи, которые не меняются, это для него очень важно. Сейчас мир полностью изменился. Раньше все было понятно: вот мама, вот старший брат, вот друзья, вот игрушки. А сейчас всего этого нет, и неуверенность в будущем смущает.

  1. Просите ребенка нарисовать свой день.

Грусть и отчаяние должны быть как-то выражены наружу ― рисование хорошо подойдет для этого.

  1. Позаботьтесь о своем душевном покое и уверенности.

Состояние ребенка зависит от родителей, от их уверенности. Если дети видят родителей, которые знают, что делают и уверены в будущем, строят планы и рассказывают о них, ― им будет легче.

  1. Мечтайте и планируйте вместе с ребенком.

Как адаптироваться ребенку в новой среде Допомога психолога

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