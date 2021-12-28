Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Середня упаковка – пінгвін з тубуса

28.12.2021

Експерти «Все буде добре» готові до Нового року та допоможуть вам підготуватися до свята. Зараз ви дізнаєтесь, як упакувати подарунок в папір без коробки. Це доволі легко та в результаті дуже гарно. Детальна інструкція того, як упакувати подарунок без коробки, щоб вийшов пінгвін з тубуса, – читайте в матеріалі.

як упакувати подарунок в папір без коробки

Більше на тему: Костюм дикобраза власноруч за кілька годин

Компоненти:

  • цупкий білий картон А4 – 1 арк.
  • декоративна стрічка тонка
  • чорний фетр А4 – 1 арк.
  • клей
  • очі – 2 шт.
  • жовтий картон – 1 арк.
  • чорний картон – 1 арк.
  • фломастери

Більше на тему: Костюм баранчика на Новий рік своїми руками

Виготовлення:

  1. Картон скрутити в тубус, проклеїти по висоті.
  2. З чорного фетру вирізати круг (діаметр круга – висота нашого тубуса), зробити фрак, приклеїти до тубуса.
  3. З білого картону вирізати круг, приклеїти у верхній частині вздовж тубуса. Це буде морда пінгвіна. На білу частину зверху приклеїти очі.
  4. З жовтого картону зробити об’ємний трикутний дзьоб, приклеїти до тубуса.
  5. Кришку і дно зробити з чорного картону.
  6. Зі стрічки змайструвати бантик, приклеїти до фрака.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send