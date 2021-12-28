Експерти «Все буде добре» готові до Нового року та допоможуть вам підготуватися до свята. Зараз ви дізнаєтесь, як упакувати подарунок в папір без коробки. Це доволі легко та в результаті дуже гарно. Детальна інструкція того, як упакувати подарунок без коробки, щоб вийшов пінгвін з тубуса, – читайте в матеріалі.

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Компоненти:

цупкий білий картон А4 – 1 арк.

декоративна стрічка тонка

чорний фетр А4 – 1 арк.

клей

очі – 2 шт.

жовтий картон – 1 арк.

чорний картон – 1 арк.

фломастери

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Виготовлення:

Картон скрутити в тубус, проклеїти по висоті. З чорного фетру вирізати круг (діаметр круга – висота нашого тубуса), зробити фрак, приклеїти до тубуса. З білого картону вирізати круг, приклеїти у верхній частині вздовж тубуса. Це буде морда пінгвіна. На білу частину зверху приклеїти очі. З жовтого картону зробити об’ємний трикутний дзьоб, приклеїти до тубуса. Кришку і дно зробити з чорного картону. Зі стрічки змайструвати бантик, приклеїти до фрака.

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