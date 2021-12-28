Эксперты «Все буде добре» готовы к Новому году и помогут вам подготовиться к празднику. Сейчас вы узнаете, как упаковать подарок в бумагу без коробки. Это довольно легко, да и результат скажет сам за себя. Подробная инструкция того, как упаковать подарок без коробки, чтобы получился пингвин из тубуса, – читайте в материале.

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Компоненты:

плотный белый картон А4 – 1 лист.

декоративная лента тонкая

черный фетр А4 – 1 лист.

клей

глаза – 2 шт.

желтый картон – 1 лист.

черный картон – 1 лист.

фломастеры

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Изготовление:

Картон свернуть в тубус, проклеить по высоте тубуса. Из черного фетра вырезать круг (диаметр круга – высота нашего тубуса), сделать фрак, приклеить к тубусу. Из белого картона вырезать круг, приклеить в верхней части вдоль тубуса. Это мордочка пингвина. На белую часть сверху приклеить глаза. С желтого картона сделать объемный треугольный клюв, приклеить к тубусу. Крышку и дно сделать из черного картона. Из ленты смастерить бантик, приклеить к фраку.

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