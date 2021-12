Фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич розповів «Все буде добре», як зробити власноруч для своєї дитини костюм дикобраза. На виготовлення наряду потрібно буде лише дві години. Детальна інструкція створення костюма дикобраза – в матеріалі.

Більше на тему: Костюм баранчика на Новий рік своїми руками

Компоненти:

Більше на тему: Як прикрасити клас на новий рік

Виготовлення:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.