Костюм дикобраза своими руками за несколько часов
28.12.2021
Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич рассказал «Все буде добре», как сделать своими руками костюм дикобраза для ребенка. На изготовление наряда потребуется лишь два часа. Подробная инструкция создания костюма дикобраза – в материале.
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Компоненты:
- Джинсы – 1 пара
- Кеды или кроссовки – 1 пара
- Кофта с полосками – 1 шт.
- Гольф – 1 шт.
- Клетчатая рубашка – 1 шт.
- Шнурок – 1 шт.
- Булавка – 1 шт.
- Повязка на голову – 1 шт.
- Флис черного цвета – 60х100 см
- Черные соломинки для коктейля – 1500 шт.
- Клей-пистолет – 1 шт.
- Белая аэрозольная краска – 1 шт.
- Малярный скотч – 1 шт.
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Изготовление:
- Отрезаем нижнюю часть клетчатой рубашки.
- Подворачиваем отрезанный край и сшиваем.
- Вырезаем спереди две маленькие дырочки. С помощью булавки протягиваем шнурок через отверстие.
- К повязке пришиваем флис.
- Соломинки для коктейля склеиваем между собой малярным скотчем.
- Красим соломинки с помощью аэрозольной краски белого цвета.
- Наискось отрезаем края соломинок.
- С помощью клея-пистолета крепим соломинки на всю длину ткани, пришитой к повязке.
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