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Готуємо свій організм до святкового столу: поради

24.12.2021

Після бурхливих новорічних свят ви не можете позбутися від печії, здуття або запору? Експерти  «Все буде добре» знають топ-5 продуктів, які допоможуть впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту і зробити ваше післясвяткові настрій не менше позитивним!

Риба

У рибі знаходиться білок, на який організм витрачає дуже багато сил, щоб переварити їжу. Саме це і покращує наш обмін речовин. Ще білок бере участь у синтезі гормонів, які витрачаються на перетравлення їжі, тому за 2-3 дні до свята з’їдайте 70-100 грамів білкової їжі. Щоб розігнати обмін речовин ще сильніше, додавайте до риби чорний перець.

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Фенхель

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Під час свят і застіль в організмі може накопичитися багато газів, що призводить до постійного відчуття здуття. А фенхель або його насіння допомагають знизити газоутворення і не створювати дискомфорт в організмі, надає заспокійливу дію на травну систему. Крім того, в фенхелі міститься аспарагінова кислота, вона  допоможе прибрати надлишок газів в організмі. Необхідна добова доза – 1 чайна ложка насіння протягом 2 днів до свята. Додавайте їх під час приготування супів, салатів, також можна додавати в напої (наприклад, в чай).

Морська капуста

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Під час новорічних свят всі грішать вживанням шкідливих продуктів – жирного, солоного, смаженого, копченостей і алкоголю! Морська капуста допомагає накопичити в організмі речовини, які сприяють швидкому очищенню шлунково-кишкового тракту від токсичних речовин, які з’являються після вживання всього вище перерахованого.

Мандарин

новий рік переїдання

Брак в раціоні клітковини і достатньої кількості рідини не дозволяє нормально працювати кишечнику, що призводить до виникнення запору. Поповнити запас цих відсутніх компонентів в організмі допоможуть цитрусові, а особливо – мандарин. Пектинові сполуки, які містяться в мандаринах, поліпшать роботу кишечника.

Квашена капуста

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Прискорити перетравлення їжі вам допоможе капуста, але не звичайна, а квашена! В ній міститься велика кількість органічних кислот, завдяки чому поліпшується процес травлення. Органічні кислоти, змішуючись з шлунковим соком, нейтралізує дію патогенних мікробів, які викликають здуття.

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Зі знаннями продуктів, які допоможуть шлунку впоратися з тяжкістю, ви цілком озброєні і готові до свят, які пройдуть без наслідків!

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