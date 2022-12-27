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Все буде добре

Готовим свой организм к праздничному столу: советы

27.12.2022

После новогодних праздников вы не можете избавиться от изжоги, вздутия или запора? Эксперты «Все буде добре» знают топ-5 продуктов, которые помогут справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта и сделать ваше постпраздничное настроение не менее положительным!

Как не переедать на Новый год 2023

Рыба

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В рыбе находится белок, на который организм тратит очень много сил, чтобы переварить пищу. Именно это и улучшает наш обмен веществ. Еще белок участвует в синтезе гормонов, которые тратятся на переваривание пищи, поэтому за 2-3 дня до праздника съедайте 70-100 граммов белковой пищи. Чтобы разогнать обмен веществ еще сильнее, добавляйте к рыбе черный перец.

Фенхель

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Во время праздников и застолий в организме может накопиться много газов, что приводит к постоянному ощущению вздутия. А фенхель или его семена помогают снизить газообразование и не создавать дискомфорт в организме, оказывая успокаивающее действие на пищеварительную систему. Кроме того, именно содержащаяся в фенхеле аспарагиновая кислота поможет убрать избыток газов в организме. Необходимая суточная доза – 1 чайная ложка семян на протяжении 2 дней до праздника. Добавляйте их во время приготовления супов, салатов, также можно добавлять в напитки (к примеру, в чай).

Морская капуста

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Во время новогодних праздников все грешат употреблением вредных продуктов – жирного, соленого, жареного, копченостей и алкоголя! Морская капуста помогает накопить в организме вещества, которые способствуют быстрому очищению желудочно-кишечного тракта от токсических веществ, которые появляются после употребления всего выше перечисленного.

Мандарин

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Нехватка в рационе клетчатки и достаточного количества жидкости не позволяет нормально работать кишечнику. Пополнить запас этих недостающих компонентов в организме помогут цитрусовые, а особенно – мандарин. Пектиновые соединения, которые содержатся в мандаринах, улучшат работу кишечника.

Квашеная капуста

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Ускорить переваривание пищи вам поможет капуста, но необычная, а квашеная! В ней содержится большое количество органических кислот, благодаря чему улучшается процесс пищеварения. Органические кислоты, смешиваясь с желудочным соком, нейтрализуют действие патогенных микробов, которые вызывают вздутие.

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