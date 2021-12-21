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Грецька безвуглеводна дієта: мінус 6 кг за 2 тижні

21.12.2021

Насправді грецька, або вуглеводна дієта наближена до правильного харчування, і її корисно дотримуватися все життя. Експерт «Все буде добре» дієтолог Світлана Свічкар розповіла, як можна схуднути, не нашкодивши здоров’ю. Докладніше про грецьку дієту – в матеріалі.

безвуглеводна дієта

Меню грецької дієти близьке до вегетаріанського. У ньому поживні речовини розподіляються так:  вуглеводи – 60%, жири – 30%, білки – 10%.

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За грецькою дієтою продукти поділяються на 3 категорії:

  1. Продукти, які можна їсти щодня. Це макарони з твердих сортів пшениці, чорний хліб або з цільного зерна, бобові, овочі, фрукти, горіхи, насіння, кисломолочні та молочні продукти, оливкова олія;
  2. Продукти, які можна їсти 2–3 рази на тиждень. Це риба і морепродукти, по 2 яйця – 2–3 рази, солодке в малих порціях – темний шоколад, натуральний мед;
  3. Продукти, які можна їсти 1–3 рази на місяць. Це всі види м’яса, крім жирної свинини – від неї краще взагалі відмовитися.  

Обмеження: жирні, копчені страви, борошняні вироби, цукор, сіль.

Обіцянка: до мінус 6 кг за два тижні.

Грецька дієта дуже наближена до правильного харчування, якого корисно дотримуватися усе життя. Адже нам справді достаньо їсти м’ясо усього 1–2 рази на тиждень, обов’язково потрібна риба і молочні продукти, але в дозованій кількості, щоб отримувати всі необхідні поживні речовини.  

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А основний її механізм дії – це зменшення калорійності раціону. Калорії умовно розділяють на дві категорії – «бідні» і «багаті».  «Бідні» калорії – це прості або швидкі вуглеводи. Це солодощі, борошняні вироби, у яких багато калорій, але мало поживних речовин, вони не дають організму потрібної енергії. А ось «багаті» калорії, навпаки, дають багато енергії, містять багато поживних речовин. Овочі і є цими самими «багатими» калоріями. А також всім відомо, що в них багато клітковини, яка пришвидшує обмін речовин.

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