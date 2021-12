Грецька безвуглеводна дієта: мінус 6 кг за 2 тижні

Насправді грецька, або вуглеводна дієта наближена до правильного харчування, і її корисно дотримуватися все життя. Експерт «Все буде добре» дієтолог Світлана Свічкар розповіла, як можна схуднути, не нашкодивши здоров’ю. Докладніше про грецьку дієту – в матеріалі.

Меню грецької дієти близьке до вегетаріанського. У ньому поживні речовини розподіляються так: вуглеводи – 60%, жири – 30%, білки – 10%.

За грецькою дієтою продукти поділяються на 3 категорії:

Обмеження: жирні, копчені страви, борошняні вироби, цукор, сіль.

Обіцянка: до мінус 6 кг за два тижні.

Грецька дієта дуже наближена до правильного харчування, якого корисно дотримуватися усе життя. Адже нам справді достаньо їсти м’ясо усього 1–2 рази на тиждень, обов’язково потрібна риба і молочні продукти, але в дозованій кількості, щоб отримувати всі необхідні поживні речовини.

А основний її механізм дії – це зменшення калорійності раціону. Калорії умовно розділяють на дві категорії – «бідні» і «багаті». «Бідні» калорії – це прості або швидкі вуглеводи. Це солодощі, борошняні вироби, у яких багато калорій, але мало поживних речовин, вони не дають організму потрібної енергії. А ось «багаті» калорії, навпаки, дають багато енергії, містять багато поживних речовин. Овочі і є цими самими «багатими» калоріями. А також всім відомо, що в них багато клітковини, яка пришвидшує обмін речовин.

